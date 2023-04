Gemeinde Hohenkammer kauft die Baronessvilla und macht daraus ein Haus der Vereine

Von: Nico Bauer

Stolz auf den Jahrhundertdeal ist Bürgermeister Mario Berti. Mit dem Kauf der Baronessvilla kann die Gemeinde mehrere Probleme gleichzeitig lösen. © Nico Bauer

Mit einer kleinen Bekanntgabe zündete die Gemeinde Hohenkammer ein großes Feuerwerk. Die Kommune kauft die Baronessvilla und macht sie zum Haus der Vereine mit Mittagsbetreuung.

Hohenkammer – Grundsätzlich ist die Gemeinde Hohenkammer sehr bescheiden, aber es gibt immer wieder diese Phasen des ganz großen Denkens. Altbürgermeister Johann Stegmair lacht heute über seinen einstigen Gedanken, das Schloss mit allen seinen Gebäuden kaufen zu wollen. Seinerzeit hatte die heute finanziell pumperlgesunde Gemeinde noch Schulden und aus dem Landratsamt bekam der ehemalige Bürgermeister sinngemäß die Frage gestellt, ob es ihm noch ganz gut gehe.

Endlich auch eine Heimat für die Mittagsbetreuung

Das Schloss ist heute ein gut funktionierendes Tagungszentrum inklusive Sterne-Restaurant. Wenige Meter entfernt liegt die wunderschöne Baronessvilla, die jetzt von der Gemeinde gekauft wurde. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend gab Bürgermeister Mario Berti den Jahrhundert-Deal bekannt und sagte, dass das Gebäude zum Haus der Vereine inklusive Mittagsbetreuung umfunktioniert werde. Der ursprüngliche Plan des Gemeinderates war, ein Haus der Vereine am Sportgelände zu errichten. Dafür hatte man schon einen Standort gesucht und das Bauleitverfahren gestartet. Zu dem Zeitpunkt war die Baronessvilla kein Thema. Bürgermeister Mario Berti fragte bei dem Besitzer an, der zeigte Bereitschaft und dann ging alles schnell. Die Verträge für den Verkauf sind schon unterschrieben.

Die Baronessvilla wurde 1920 gebaut und ist nicht nur ein historisches Gebäude, sondern neben dem Schloss das wohl schönste Haus der Gemeinde. Mechthild Freiin von Vequel-Westernach ließ die Villa bauen und wohnte dort bis zu ihrem Tod im Jahr 1975. Bürgermeister Mario Berti beschreibt sie als beliebte Persönlichkeit: „Die Baroness, wie man sie nannte, wurde stets geachtet und war den Kindern sehr zugetan. Noch heute erzählen die älteren Gemeindebürger davon, wie sie jedes Jahr in der Weihnachtszeit in die Villa gehen und die prachtvolle Krippe ansehen durften.“

Der größte Raum der Baronessvilla befindet sich im etwa 70 Quadratmeter großen Anbau. © Nico Bauer

Der Bürgermeister ist stolz darauf, dass die Gemeinde nun dieses wesentliche Stück Gemeindegeschichte kaufen konnte und es in den Händen der Gemeinde liegt, es zu erhalten. Mit der Nutzung als Haus der Vereine hat man nun schräg gegenüber des Rathauses viele Vorteile. Die Weiternutzung eines bestehenden Gebäudes ist nachhaltiger, der Standort ist perfekt und die Vereine, Institutionen oder Parteien bekommen die benötigten Räumlichkeiten deutlich schneller als das im Falle des Neubaus gewesen wäre.

Villa wurde bislang als Tagungszentrum genutzt

Der Bürgermeister gab bekannt, dass im ersten Stockwerk des Hauses die Mittagsbetreuung als neues Angebot für Familien eine Heimat bekommen soll. Die beiden 55 und 20 Quadratmeter großen Räume sind perfekt geeignet. Das Haus der Vereine hat verschieden große Zimmer in dem bislang als Tagungszentrum genutzten Haus. Hinter der Baronessvilla gibt es noch einen Anbau, der mit gut 70 Quadratmetern den größten Raum bietet. Bürgermeister Mario Berti und Geschäftsführer Marco Unruh deuten an, dass es in diesem Bereich eventuell noch einen überschaubaren Anbau brauche, um große Gruppen wie die Blasmusik unterbringen zu können. „Als Hauptnutzer der Baronessvilla sind Vereine und Gruppierungen der Gemeinde angedacht“, so der Rathauschef. Veranstaltungen wie Theater oder Konzerte werden weiter in der Mehrzweckhalle veranstaltet.

Die Nutzung der Baronessvilla als Haus der Vereine wurde auch möglich, weil die fünf im Gemeindegebiet ansässigen Schützenvereine eine Heimat mit angeschlossener Gastronomie suchen. Hier könnte ein schon länger diskutierter Anbau an das Sportheim des SV Hohenkammer die goldene Lösung darstellen.

Wenn der Verein, der auch Besitzer des Sportheims ist, als Bauherr auftritt, könnte die Gemeinde den Bau finanziell fördern und es wären Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen des Bayerischen Landessportverbandes möglich. Sportverein und Schützen machen sich bereits Gedanken über den Bedarf. Für dieses Sport-Haus der Vereine kündigte Berti auch seine Unterstützung an.