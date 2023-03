Großer Auftritt vor kleinem Publikum: „DuoOstWest“ begeistert mit außergewöhnlichem Konzert

Von: Nico Bauer

Ein meditatives Konzert spielten die beiden Musiker Marie-Therese Daubner und Andrej Serkov in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Hohenkammer. © Bauer

Ein besonderes Duo ließ die Pfarrkirche Hohenkammer erklingen. Marie-Therese Daubner und Andrej Serkow berührten mit einem meditativen Konzert. Schade war nur, dass die Kirche nicht besser gefüllt war.

Hohenkammer – Mit dem Ziel der kulturellen Vielfalt ist der Treffpunkt Kultur in Hohenkammer angetreten, und der Verein hat schon einiges erreicht. Ein ganz neuer Versuch war das meditative Konzert mit dem DuoOstWest in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist. Das in mehrerlei Hinsicht besondere Event hätte mehr verdient gehabt als die zwei Dutzend Besucher. Für die Besucher musizierten Marie-Therese Daubner und Andrej Serkow, die sich zum DuoOstWest zusammengeschlossen haben.

Die in Pfaffenhofen unterrichtende Musiklehrerin Daubner lebt in der Nachbarortschaft Scheyern und war schon mit anderen Streichensembles in Hohenkammer zu Gast. Der gebürtige Ukrainer Andrej Serkov ist der kongeniale Partner, der Musik auch studiert hat. Er lebt und unterrichtet im oberösterreichischen Linz. Musikalisch verkörpern die beiden etwas, das auf den ersten und vielleicht auch noch den zweiten Blick nicht so wirklich zusammenpasst. Marie-Therese Daubner spielt am Violoncello und wird von Andrej Serkov am Akkordeon begleitet.

Dieser ungewöhnliche Mix aus der Instrumentenlandschaft war für die Künstler die besondere Herausforderung. Mit Werken berühmter Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Louis de Caix d‘Hervelois oder Ernest Bloch zeigte beide, wie gut das Ungewöhnliche zusammenpasst.

Der Treffpunkt Kultur wollte mit dem meditativen Konzert einen Ort der menschlichen Einkehr mit Musik anbieten. „Gerade in dieser schweren Zeit kann man viel mitnehmen“, sagt Cäcilia Burghardt, die Vorsitzende des Vereins.

Gelungenes Kulturexperiment

Nach einem begeisternden Konzert des Duos vor zwei Jahren im Schloss war das neue Programm mit dem ganz anderen Konzertcharakter nun ein weiteres Kulturexperiment, dem sich dieser Farbtupfer der Vereinslandschaft in Hohenkammer verschrieben hat. Cäcilia Burghardt kann sich gut vorstellen, mit dem DuoWestOst beim nächsten Mal wieder ins Schloss zu gehen.

