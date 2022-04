Haus der Vereine in Hohenkammer: Standort ist nun fix

Von: Nico Bauer

Teilen

Am Wall neben dem bestehenden Spielplatz und wenige Meter vom Vereinsheim mit der dortigen Gastronomie entfernt soll das Haus der Vereine in Hohenkammer gebaut werden. © Bauer

Ein Thema, das die Menschen in Hohenkammer brennend interessiert: Wie geht‘s weiter mit dem geplanten Haus der Vereine. Und vor allem: Wo kommt es hin? Das ist jetzt klar.

Hohenkammer – Der Gemeinderat Hohenkammer ist bekannt dafür, dass man auch bei komplexen Themen schnell und harmonisch zu Entscheidungen kommt. Beim künftigen Bau des Hauses der Vereine ist das Interesse sogar so groß, dass zur Gemeinderatssitzung so viele Besucher wie seit Jahren nicht mehr kamen. Und die bekamen dann auch klare Informationen: das Haus der Vereine wird an der Sportanlage wenige Meter von dem Vereinsheim des SV Hohenkammer entfernt, neben dem bestehenden Spielplatz errichtet.

Die Besucher bekamen die Entscheidung informativ von Bürgermeister Mario Berti vorgetragen, eine Diskussion des Gremiums mit Abwägungen von verschiedenen Orten blieb aus. Bürgermeister Berti berichtete, dass sich der Gemeinderat nichtöffentlich zu einer Sondersitzung getroffen habe, um über den Standort zu beraten.

Berti sagte, dass die am Hang gelegene Fläche zwischen dem Kinderspielplatz und einem Fußballfeld letztlich die Option war, mit der genügend Platz zur Verfügung steht. „Wir brauchen viele Räume, auch kleine mit Lagerflächen“, betonte der Bürgermeister. Bei der Bekanntgabe der Standortfrage blieb Berti bei den Fakten und äußerte sich nicht zu anderen Optionen. So wurde der Vorschlag des Sportvereins, das Haus der Vereine direkt an das Sportheim anzubauen und damit die Stockbahnen zu überbauen, mit keiner Silbe erwähnt.

Eine gute Nachricht konnte der unter den Besuchern weilende Alfred Kopp, Vorsitzender des Sportvereins, dann aber doch mit nach Hause nehmen.

„In dem Haus der Vereine wird es keine Gastronomie geben“, sagte Bürgermeister Berti bei der Vorstellung der Ergebnisse. Er erklärte, dass man dem von den Sportlern ehrenamtlich in Eigenregie betriebenen Vereinsheim keine Konkurrenz machen wolle. Künftige Nutzer der gemeindlichen Räume müssen also ein paar Meter laufen, um sich dann nach dem Üben noch etwas zusammensetzen zu können mit Essen und Getränken.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Konkret beschlossen wurde vom Gemeinderat nur die Festlegung des Verfahrens. Die Gemeinde wird einen Bebauungsplan für das Projekt aufstellen und in dem Verfahren dann wichtige Fragen wie den Lärm- und den Naturschutz klären. Gemeinde-Geschäftsführer Marco Unruh ist überzeugt, dass ein solches Verfahren mit geschätzten Kosten um die 10 000 Euro auch zeitlich keine Verzögerung bedeutet. Die Bauexperten des Freisinger Landratsamts befürworten auch diesen Weg, mit einem kleinen Bebauungsplan das Baurecht wasserdicht zu schaffen.

Name noch offen: Bürger von Hohenkammer sollen mitreden dürfen

Bei der Namensgebung des Hauses will die Gemeinde die Bürger mit ins Boot nehmen, Vorschläge erfragen und am Ende wohl auch abstimmen. Derzeit kursieren die beiden Arbeitstitel „Haus der Vereine“ sowie „Haus der Begegnung“, aber der Gemeinderat ist offen für die Ideen der künftigen Nutzer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)