Auch Neulinge hatten ihren Spaß: Stockschützen-Turnier in Hohenkammer kommt gut an

Von: Nico Bauer

Ab und zu musste das Maßband her für die Entscheidung – so eng ging es zu beim Stockschützenturnier der Gemeinde Hohenkammer. © Bauer

Das Stockschützen-Gemeindeturnier der Vereine und Freizeitgruppen in Hohenkammer ist eine Riesengaudi. Das Team „Seibüchler“ entriss den bekannten Vereinen den Wanderpokal.

Hohenkammer – Wer zielt am besten? Die Sänger oder die Blasmusiker? Und kann ein echter Feuerwehrmann wirklich alles? Beim Stockschützen-Gemeindeturnier in Hohenkammer blühten der Flachs und auch die sportliche Rivalität. Am Ende nahmen die Seibüchler als nahezu unschlagbares Team den Wanderpokal mit nach Hause.

Knifflige Aufgabe für den Bürgermeister

Der Gaudi-Wanderpokal der Gemeinde Hohenkammer war schon Wochen vor dem Tag des sportlichen Wettstreits ein Riesenthema. Bürgermeister Mario Berti hatte die knifflige Aufgabe, das Quartett des Gemeinderats zu organisieren. Räte haben zumeist das Problem, in mehreren Vereinen oder Organisationen aktiv zu sein. Deshalb werden Gemeinderäte für mehrere Teams angefragt. Und das Entscheidungsgremium wurde Letzter.

Dabeisein war alles für Berti & Co – so auch für Marina Brandstetter, die ehrenamtlich in der Redaktion des Glonnboten aktiv ist. Der Glonnbote war das einzige reine Damentermin und Marina Brandstetter hatte erstmals überhaupt einen Stock in der Hand. Ihr Team belegte den neunten und letzten Vorrundenplatz. Das Fazit fiel dennoch positiv aus: „Es hat Spaß gemacht und wir haben uns ganz gut geschlagen.“

„Wir sind für die Kommunikation zuständig“: Heike Schranner und der Liederhort Fidelitas machten Spaß. © Bauer

Heike Schranner ist Sopran beim Liederhort Fidelitas und sie vertrat den Chor sportlich. „Wir sind so mittelgut“, witzelte sie. Mit 6:10 Punkten wurde ihr Quartett Siebter, aber nur wegen der Stocknote lag man hinter den punktgleichen Stammtischfreunden Schlipps. „Wir sind hier für die Kommunikation zuständig“, scherzte Schranner über das Gute-Laune-Team Fidelitas. Grundsätzlich sei die Veranstaltung klasse, weil sich die Vereine so besser kennenlernen. „Die Feuerwehr hätten wir schon gerne geschlagen“, sagte sie.

Mit 10:6 Punkten wurden die Floriansjünger Dritter. Nur die Jugendtrainer des SV Hohenkammer und die Nachbarn aus der Eichenstraße waren besser. Der Liederhort Fidelitas war ein Sieger im musikalischen Derby. Die Sänger ließen die Blasmusik hinter sich und das mag etwas heißen.

Bei den Könnern der Instrumente war der Vorsitzende Alois Hummel der Motivator schlecht hin. Als brillanter Stratege gab er Anweisungen, bejubelte gelungene Schüsse, aber am Ende war der Plan besser als die Lage der Stöcke. Die Blasmusik landete einen Platz hinter dem Liederhort. Im Endspiel der beiden Gruppensieger trafen sich die Jugendtrainer des SV Hohenkammer und die Gruppe Seibüchler. Beide hatten in der Vorrunde jeweils nur einmal verloren. Im Finale waren die Seibüchler dann auf den Punkt topfit. Mit 27:3 in der Vorrunde und 20:6 in der Rückrunde – gesamt 47:9 – gewannen Manfred Seibüchler, Roland Seibüchler, Paul Mayer und Markus Hammerl gewann die Familie mit Freunden als Verstärkung das letzte Gefecht.

Ergebnisse Vorrunde Gruppe 1: 1. SVH Jugendtrainer 14:2, 2. Eichenstraße Hohenkammer 12:4, 3. D’Eglhauser 12:4, 4. Feuerwehr Hohenkammer 10:6, 5. SVH Tischtennis 10:6, 6. Stammtischfreunde Schlipps 6:10, 7. Liederhort Fidelitas 6:10, 8. Blasmusik Hohenkammer 2:14, 9. Redaktion Glonnbote 0:16. Gruppe 2: 1. Seibüchler 12:2, 2. Schützen Teutonia 9:5, 3. SVH Fußball-Betreuer 9:5, 4. Frauschaft Stock & Stöckel 7:7, 5. Kriegerverein Hohenkammer 1 7:7, 6. Kriegerverein Hohenkammer 2 6:8, 7. Treffpunkt Kultur 4:10, 8. Gemeinderat 2:12.

