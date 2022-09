Braucht’s noch mehr Baugrund? Hohenkammerer Gemeinderäte sollen sich „umhören“

Von: Andreas Beschorner

Ob Bauabschnitt 3 des Baugebiets „Oberfeld“ umgesetzt wird, wird erst noch entschieden. © zz

Soll der Bauabschnitt 3 des Baugebiets „Oberfeld“ in Hohenkammer umgesetzt werden? Darüber sollen die Gemeinderäte nachdenken.

Hohenkammer – Bauen, bauen und nochmal bauen. Die Tagesordnungspunkte, mit denen sich der Gemeinderat Hohenkammer in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte, drehten sich nur um ein Thema: Da waren Bauanträge von Bürgern, da ging es um Bauleitplanungen benachbarter Gemeinde und da beriet man über eigene Bebauungspläne. Am Ende standen nur positive und einstimmige Beschlüsse.

Keine Einwände gegen Bauleitplanungen der Nachbargemeinden

Bauen, zum Ersten: die Bauanträge. Die bereits aus dem Jahr 2016 stammende Genehmigung zum Anbau eines Zuchtschweinestalls und Neubau einer Güllegrube in Untermarbach 12, die im Jahr 2020 bereits um zwei Jahre verlängert wurde, wurde nun nochmals verlängert. Und in Eglhausen darf am Wiesenweg 1a ein Einfamilienhaus errichtet werden. Wortmeldungen der Gemeinderäte: jeweils Fehlanzeige.

Bauen, zum Zweiten: die Bauleitplanungen in Nachbargemeinden. Weder gegen die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Angerbach“ in Reichertshausen noch gegen die Änderung des Bebauungsplans „Obermarbach I“ in der Gemeinde Petershausen noch gegen die Aufstellung des Bebauungsplans „Quartier Rosensiedlung“ in Petershausen wurden irgendwelche Einwände erhoben. Die Prüfungen hätten ergeben, so Bürgermeister Mario Berti, dass Belange der Gemeinde Hohenkammer in keinem der Fälle betroffen seien. Wortmeldungen der Gemeinderäte: jeweils Fehlanzeige.

Familien und Firmen am Ort halten

Bauen, zum Dritten: Bauleitplanungen der Gemeinde Hohenkammer. Wie Bürgermeister Berti ankündigte, werde man in einer der nächsten Sitzungen darüber beraten, ob der Bauabschnitt 3 des Baugebiets „Oberfeld“ umgesetzt werden soll. 14 Grundstücke könnte man dort noch erschließen und bebauen. Nun sollen sich die Gemeinderäte „Zeit nehmen und umhören“, wie es Berti ausdrückte, ob in der Gemeinde überhaupt derzeit noch Bedarf an neuen Baugrundstücken bestehe. Der Tagesordnungspunkt diente ausschließlich der Vorabinformation, damit sich die Räte hinreichend mit dem Thema auseinandersetzen könnten.

Dann wurde noch beschlossen, einer in Herschenhofen ansässigen Firma durch eine Einbeziehungssatzung die Möglichkeit für eine betriebliche Erweiterung zu geben. Allerdings, so habe man der Firma bereits mitgeteilt, sei mit einer Verfahrensdauer von zwei Jahren zu rechnen. Wortmeldungen der Gemeinderäte – ja: Gertraud Wagatha (CSU) sagte, sie sei „auf jeden Fall dafür“, schließlich müsse man Familien und Firmen am Ort halten.

