Hohenkammer bekommt den digitalen Ritterschlag

Von: Nico Bauer

Die erste digitale Gemeinde im Landkreis ist Hohenkammer: (v. l.) Staatsminister Florian Herrmann, Bürgermeister Mario Berti und die Digitalbeauftragte Ute Groher. Foto: Bauer © Bauer

Hohenkammer ist die erste Gemeinde im Landkreis Freising, die die Auszeichnung „Digitales Amt“ erhalten hat.

Hohenkammer - Staatskanzleichef Florian Herrmann überbrachte der Gemeinde die Urkunde und gratulierte damit auch der ersten Kommune im Landkreis Freising zu diesem Erfolg. Florian Herrmann berichtete, dass bislang 170 Kommunen in Bayern sich „Digitales Amt“ nennen dürfen, weil man auf dem Internet-Weg mindestens 50 verschiedene Dienstleistungen anbietet. „Hier in Hohenkammer sind es jetzt schon 60 Dienstleistungen“, sagte der Staatskanzlei-Chef und betonte, dass die Gemeinde einen Vorbildstatus habe.

Bürgermeister Berti überzeugt: Hohenkammer ist auf dem richtigen Weg

Wenn die Menschen mit der Zeit gehen, dürfe die öffentliche Hand oder der Staat auch nicht hinterherhinken. „Für uns ist das die Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein“, sagt Bürgermeister Mario Berti zu der Auszeichnung, die in naher Zukunft mindestens noch eine weitere Kommune im Landkreis Freising bekommen wird. Er betonte, dass man alle Möglichkeiten für den Bürgerservice nutzen werde. In der Gemeinde Hohenkammer hat man aus den Reihen des Personals eine Digitalbeauftragte auserkoren. Ute Groher hatte den Kurs „Digitallotse 2020“ gemacht und fungiert in der Verwaltung nun als Redakteurin der digitalen Bausteine. Sie weiß aber auch, dass die digitalen Dienstleistungen immer noch einen Weg der Zukunft darstellen: „In einer kleinen Gemeinde wie Hohenkammer schätzen die Menschen zum Großteil noch den persönlichen Kontakt und kommen nach wie vor ins Rathaus Hohenkammer. Aber die neuen Generationen werden die digitalen Angebote automatisch in Anspruch nehmen.“

Der Kopf der Verwaltung ist davon überzeugt, dass man mit den zweigleisigen Angeboten über den Rathausbesuch oder den Internet-Kontakt attraktiver wird. „Natürlich ist das mit Arbeit verbunden“, sagt der Bürgermeister Mario Berti. Stolz verweist er darauf, dass viele andere Kommunen sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Das Bayerische Digital-Ministerium unterstützt die Kommunen mit einer Vielzahl von Maßnahmen bei der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen. So steht das Förderprogramm „Digitales Rathaus“ bereit – mit rund 42 Millionen Euro.

Gemeinden und kommunale Verbände können die Zuschüsse des Freistaats Bayern für die erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten beantragen. Mit dem „Grundkurs Digitallotse“ vermittelt das Ministerium rechtliche und organisatorische Grundlagen zur kommunalen Digitalisierung.

