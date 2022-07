„Wir wollen unsere Rücklage vergrößern“: Hohenkammer ist für die Zukunft gut aufgestellt

Von: Nico Bauer

Wie steht’s um die Gemeinde? Um das zu erfahren, waren am Donnerstag zahlreiche Bürger ins Sportheim Hohenkammer gekommen, wo Bürgermeister Mario Berti die zweite Bürgerversammlung abhielt. © Bauer

Der Gemeinde Hohenkammer geht es gut. Das war die klare Botschaft von Bürgermeister Mario Berti in den Bürgerversammlungen in Schlipps und Hohenkammer.

Hohenkammer – Mario Berti (CSU) ist ein Bürgermeister, dem Selbstdarstellung ziemlich fernliegt. Deshalb brauchte er jeweils nur rund eine Stunde für seine Vorträge in den Bürgerversammlungen in Schlipps und Hohenkammer am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag. Nicht ohne Stolz zeigte er die Vorgehensweise der Gemeinde auf, die entgegen dem allgemeinen Trend steht.

Berti betonte, dass die schuldenfreie und mit 5,3 Millionen Euro Rücklagen gut aufgestellte Gemeinde in den Corona-Jahren die Bürger sogar entlasten konnte. Man habe bewusst die Steuern gesenkt, um ein Zeichen zu setzen und Bürger wie heimische Unternehmen zu unterstützen. Jetzt habe Hohenkammer die niedrigsten Sätze des Landkreises. Dazu betonte er, dass Kinder ab dem dritten Lebensjahr gebührenfrei die Betreuungseinrichtungen besuchen – auch da sei man Vorreiter im Landkreis.

Premiere in Schlipps: Im Gasthaus Bail hielt Bürgermeister Mario Berti die erste von zwei Bürgerversammlungen ab. Wegen Corona hatte er seit seinem Amtsantritt bislang noch keine Präsenzversammlung veranstalten können. © Bauer

Nach den positiven Zahlen kam die Frage auf, wie es finanziell in den kommenden Jahren weitergeht. „Wir wollen unsere Rücklage eher vergrößern als abbauen“, sagte Berti. Wenn nichts Außergewöhnliches passiere, gehe es finanziell auf dem soliden Weg weiter. Mit den Rückzahlungen befinde man sich auch auf der sicheren Seite, sollte es zu hohen Steuerrückzahlungen an Unternehmen kommen.

In puncto Kinderbetreuung gut aufgestellt

Im Bericht des Rathauschefs stand natürlich auch die Standortentscheidung für ein Haus der Vereine, das am Sportgelände neben der Stockschützenanlage realisiert werden soll. Ein Bürger, der sich sichtlich enttäuscht darüber zeigte, dass die Nachbarn um den Standort nicht im Vorfeld nicht gefragt worden waren, wollte wissen, in welcher Form die Anwohner in das Projekt eingebunden würden. Dazu machten der Bürgermeister und Gemeinde-Geschäftsführer Marco Unruh deutlich, dass es in einer ersten öffentlichen Auslegungsphase auch eine Bürgerinformationsveranstaltung geben solle.

Berti machte auch deutlich, dass man in puncto Kinderbetreuung gut aufgestellt sei. Derzeit sind im Haus des Kindes 195 Plätze anerkannt und aktuell 156 belegt. Demnächst erwartet der Gemeinderat eine Berechnung über die Belegungszahlen ab Herbst.

Zufrieden zeigte sich Rathauschef Mario Berti mit dem Status quo in Hohenkammer. Man habe viel vorangebracht. © Bauer

In seinem Bericht betonte Berti, dass der aktuell in den letzten Zügen liegende Umbau der B 13 in der Ortsmitte ein Zugewinn sei. Einerseits habe man demnächst barrierefreie Bushaltestellen und andererseits mehr Sicherheit für die auf den Bus angewiesenen Schulkinder.

Für die Jugend im Ort wurde am Sportgelände nahe der Glonn ein Bikepark geschaffen – dort gibt die Resonanz der Gemeinde recht. „Diese Anlage nutzen nicht nur zwei bis drei Kinder“, sagte Berti, „sondern eine ganze Herde von Begeisterten.“

Die Gemeinde Hohenkammer umfasst aktuell 2657 Einwohner (Hauptwohnsitz) mit 43 verschiedenen Nationalitäten. Im Hauptort wohnen 1491 Bürger, die größten Ortsteile sind Eglhausen (317), Deutldorf (163), Niernsdorf (121), Unterwohlbach (100) und Schlipps (90).