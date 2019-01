Bürgerversammlung in Hohenkammer: Wie geht es weiter mit der Alten Post?

Im Gutshofsaal des Schlosses Hohenkammer ging es vor allem um die Alte Post. Bei der Bürgerversammlung hatten die gut 100 Besucher viele Fragen und Anregungen für den geplanten Neubau der Gemeinde im Ortszentrum.

Hohenkammer – „2018 war für uns ein gutes Jahr“, sagte Bürgermeister Johann Stegmair. Er berichtete stolz, dass die Gemeinde schuldenfrei sei und auch über Tochterunternehmen keine offenen Rechnungen habe. Die finanzielle Situation der Kommune verbessere sich nun erneut: „Mit der Jahresrechnung 2018 werden unsere Rücklagen noch einmal ansteigen.“ Einige 100.000 Euro dürften zu den Ersparnissen (Stand 1. Januar 2018: 1,77 Millionen Euro) dazukommen.

+ Nur Gutes hatte Bürgermeister Stegmair zu verkünden. © Bauer Dieses Geld kann Hohenkammer gut gebrauchen beim Abriss und Neubau des Gebäudes der Alten Post, das direkt an die Kirche angrenzt. Der Bürgermeister machte noch einmal deutlich, „dass eine Sanierung einfach nicht mehr vertretbar wäre. Der Neubau mit den gleichen Ausmaßen ist 13 Prozent günstiger als die Sanierung.“ In dem ehemaligen Gasthaus müsste etwa der Keller zu 100 Prozent und das Erdgeschoss zu 80 Prozent zurückgebaut werden. „Der Neubau gibt uns die Chance, das Ortszentrum deutlich aufzuwerten“, sagte Stegmair. Er betonte aber, dass die Gemeinde das Projekt mit wirtschaftlicher Vernunft angehen müsse und die späteren Unterhaltskosten nicht aus dem Blick verlieren dürfe. Der nächste Schritt wird nun Mitte Februar ein ganztägiger Workshop des Gemeinderats sein, in dem die Zukunft der Alten Post diskutiert werde.

Lesen Sie auch: Hohenkammer: 2019 soll’s mit der Alten Post losgehen

Ein Bürger gab für diesen Tag gleich mit auf den Weg, über Einrichtungen für Senioren nachzudenken. Dazu stellte Stegmair die Frage, ob die nahezu an allen Seiten von Straßen umgebene Alte Post für einen solchen Zweck der richtige Ort sei. Rund um das Gebäude habe man auch keine Grünanlagen. In Sachen Betreutes Wohnen im Ort haben sich bislang keine potenziellen Träger gemeldet. Einer der Anwesenden wünschte sich, vor der Beschlussfassung über den Neubau in einer speziellen Bürgerversammlung die Pläne den Leuten vorzustellen. „Ich habe mich auch noch nicht von dem Gedanken verabschiedet, im Keller für unsere Vereine Räume zu schaffen“, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage. „Wir können uns aber keinen Neubau mit fünf Millionen Euro Kosten und dann jährlichen 200 000 Euro Unterhalt leisten.“ Es bedürfe eines vernünftigen Maßes.

Der Bürgermeister berichtete weiter, dass für den zweiten Bauabschnitt des DSL-Netzes im Gemeindegebiet die Aufträge vergeben wurden. Telekom und M-Net hätten Aufträge in Höhe von 312.000 Euro bekommen. Dem gegenüber stehe ein erwarteter Zuschuss des Freistaates von rund 220 000 Euro.