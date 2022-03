Damit der Biber keine Chance mehr hat: Straße zwischen Eglhausen und Schlipps wird saniert

Von: Nico Bauer

Nur einseitig befahrbar: Wegen Biberschäden muss die Straße zwischen Eglhausen und Schlipps erneuert werden. © Bauer

Die Gemeinde Hohenkammer erneuert die Straße von Eglhausen nach Schlipps. Mit der Maßnahme soll der Biber künftig keinen Schaden mehr anrichten können.

Hohenkammer – An der Gemeindeverbindungsstraße zwischen den Hohenkammerer Ortsteilen Eglhausen und Schlipps hat der Biber ganze Arbeit geleistet und das Straßenbett untergraben. Deshalb sind seit Monaten Teilbereiche nur einspurig befahrbar. Nun wird die Straße erneuert. Im Zuge der knapp 250 000 Euro teuren Maßnahme soll die Straße auch bibersicher gemacht werden.

Kurzfristig mussten die Planer des Büros Diepold & Gerold aus Krankheitsgründen absagen, so dass Marco Unruh, Geschäftsführer der Gemeinde, den Räten die Planungen vorstellte und den Plan zeigte, der laut Verwaltung schon in den Sommermonaten umgesetzt werden kann. Unruh berichtete, dass man in Absprache mit den Naturschutzbehörden auch schon die notwendigen Baumfällungen erledigt habe. Dafür werden Ersatzpflanzungen vorgenommen.

Unter dem Belag hat der Biber seine Tunnel gebaut. © Bauer

Der Geschäftsführer zeigte anhand von Querschnitts-Abbildungen der Straße, dass der Biber einige Meter unter der Straße seine Tunnel gegraben hat. Diese Aktivitäten sollen im Zuge der Fahrbahnerneuerung verhindern werden. „Wir haben die Überlegungen mit einer zehn Meter tiefen Spundwand begonnen“, erläuterte Unruh. Dann habe man aber Möglichkeiten gesucht, mit geringerem Aufwand und weniger Kosten eine unterirdische Barriere zu konstruieren, mit der man den Biber im Bereich des Baches halten und ihn nicht mehr unter die Straße lassen kann. Letztlich fand man einen Kompromiss mit einer deutlich leichteren Wand, die nur 4,50 Meter nach unten reicht und die Hälfte eines unterirdischen Zehn-Meter-Walls kostet. Die Wand wird für die Baumaßnahme auch schon als Baustellenabsicherung verwendet.

Unruh erklärte weiter, dass man die Straße so vorbereite, dass sie nahtlos übergehen kann in die neuzubauende Glonn-Brücke bei Schlipps, die ebenfalls schon konkret geplant wird. Die 105 Meter Straßenneubau schließen dann direkt an die Ersatzbau-Brücke an.

„Die Kostenberechnung hat so etwas vom Blick in die Glaskugel“, witzelte Unruh angesichts der vielen Unwägbarkeiten bei den Ausschreibungen, Rohstoffpreisen und explodierenden Energiekosten. Deshalb sind die kalkulierten 238 000 Euro inklusive der Nebenkosten nicht in Stein gemeißelt und mit verschiedenen Fragezeichen versehen.

Der Gemeinderat gab die Planung trotzdem einstimmig frei. Damit kann sich das Kommunalunternehmen Hohenkammer nun um Firmen und die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme in der wärmeren Jahreszeit kümmern.

