Der SV wird 75 – und alle feiern mit: Sportverein Hohenkammer lässt sich drei Tage hochleben

Von: Nico Bauer

Der Taferlbua und seine Spezln führten den Festzug an. Ihnen folgte die Lokalprominenz: (v. l.) Landrat Helmut Petz, SV-Vorsitzender Alfred Kopp und Bürgermeister Mario Berti. © Nico Bauer

Stadlparty, Spiele-Parcours und Zeltfest: Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des SV Hohenkammer war in der Ampertalgemeinde das ganze Wochenende lang einiges geboten.

Hohenkammer – Es war ein Wochenende, wie man es sich nicht schöner hätte vorstellen können: Die Feier zum 75-jährige Bestehen des SV Hohenkammer war rundum gelungen – der ganze Ort feierte mit. Dieses rauschende Fest hatte sich der Sportverein auch redlich verdient, ist er doch mit seinen mehr als 600 Mitgliedern die Nummer eins in der gemeindlichen Vereinsfamilie.

Anerkennung auch wegen des Vereinsheims

Auch Landrat Helmut Petz erwies dem Verein die Ehre und besuchte den SVH am Festsonntag, der mit einem Gottesdienst auf dem Schulhof neben dem Sportgelände begann. Zu der Feier sowie kleinen Umzügen rund um das Sportgelände herum kamen auch die meisten Vereine aus dem Gemeindegebiet. Deren Abordnungen zollten dem Sportverein nicht nur wegen seiner vielen Mitglieder Anerkennung, sondern auch wegen des Vereinsheims, das in Hohenkammer derzeit die einzige Gastwirtschaft ist, in der man sich treffen sowie Veranstaltungen und Feste abhalten kann.

Die Feierlichkeiten fanden am Sonntag ihren Höhepunkt, doch das Festwochenende war schon am Freitagabend eröffnet worden: mit einer Party im Gemeindestadl, der an die Sportanlagen angrenzt. Dieser Abend für die Jugend und Junggebliebene wurde gut angenommen und war mit mehreren Hundert Besuchern ein voller Erfolg. Im Verein gibt es deshalb Überlegungen, die Stadlparty, die anlässlich des SV-Jubiläums zum ersten Mal stattfand, auch in Zukunft steigen zu lassen.

Daumen hoch für die Stadlparty: Zu späterer Stunde war dann nicht nur die Bar, sondern auch die Tanzfläche voll. © Nico Bauer

Der Samstag gehörte den Kindern: Sie konnten sich beim Spielefest an vielen Stationen von Wettessen bis Zielschießen mehr oder weniger sportlich betätigen und die eigene Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Jugendleiterin Nicole Maritz hatte sich mit ihren Helfern wieder etliche Aktionen für den Spaß-Parcours ausgedacht.

Nicht nur Fußball wurde beim Spaß-Parcours am Kindertag gespielt. © Nico Bauer

Am Festsonntag dann zeigte sich einmal mehr, dass die Hohenkammerer ein lustiges Völkchen sind. Fußball ist nicht nur beim SV, sondern in der Gemeinde grundsätzlich ein Thema, und an dem scheiden sich mitunter die Geister: Weil Pfarrer Hermann Schlicker als 1860-Fan gegen den FC Bayern stichelte, ließ die Antwort von SVH-Clubchef Alfred Kopp, einem der glühendsten Bayern-Fans im ganzen Landkreis, nicht lange auf sich warten.

Das nächste Fest ist schon geplant

Danach klaute die Blasmusik Hohenkammer das Taferl des Sportvereins, weil der Taferlbua nicht wusste, dass der Träger auch auf das Schild aufpassen muss. Nach der Auslösung mittels Freigetränken taten sich dann die Fußballer zusammen und brauchten nicht lange, um das Taferl der Musikanten zu erobern. Da gestalteten sich die Verhandlungen schon schwieriger: Um das Taferl zurückzubekommen, durfte Alfred Kopp einen Marsch dirigieren. Außerdem wird die Blasmusik bald, in der neuen Saison der A-Klasse, bei einem Heimspiel aufspielen – und dann gibt es gleich das nächste Fest.

