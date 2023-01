Reh springt vor Schulbus - Zwei Kinder verletzt

Teilen

Kurz vor Eglhausen kam es am Montag zu einem Unfall mit einem Schulbus und einem Reh. Symbolbild © picture alliance / dpa

Ein Reh war für einen Schulbus-Unfall in Hohenkammer verantwortlich. Ein Mädchen und ein Bub wurden verletzt.

Hohenkammer – Einen Wildunfall hatte am Montag ein Schulbus in Hohenkammer. Zwei Kinder wurden verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Bus mit 20 Kindern gegen 14.20 Uhr auf der St 2054 dem Weg von Hohenkammer nach Eglhausen. Kurz vor dem Ort kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrer (50) bremste ab und verhinderte so eine Kollision.

Zwei Kinder stoßen gegen Scheibe

Durch das Manöver verloren aber zwei Elfjährige den Halt und stießen gegen eine Plexiglas-Trennscheibe innerhalb des Busses. Diese zerbarst, wodurch sich das Mädchen und der Bub leicht verletzten. Alle anderen blieben unverletzt. Allein an der Scheibe entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.