Der Schandfleck ist verschwunden – die Parkplätze leider auch

Die Alte Post war optischer Schandfleck der Ortsmitte in Hohenkammer und Dauergesprächsthema bei den Bürgern. Jetzt gibt es ein neues Problem.

Hohenkammer– Mittlerweile ist das Bauwerk abgerissen und wurde durch eine Wiese mit Gehwegen an den Straßen ersetzt. Weil aber zehn Parkplätze weggefallen sind, bleibt das zentrale Grundstück zwischen Kirche und Maibaum großes Gesprächsthema. Bei der Programmvorstellung der FDP nahm sich Uwe Burkhardt des Themas an und betonte, dass die Zustände für Friedhofsbesucher untragbar seien.

Wo sollen die Friedhofsbesucher jetzt parken?

Diese müssen am Schmiedberg ihre Autos abstellen und dann bergauf zu den Gräbern laufen. Entlang des unbebauten Grundstückes gibt es einen Weg, an dem Burkhardt gerne Längsparkplätze installieren würde – als Sofortmaßnahme. „Bis zu einer Bebauung der Fläche dauert es bestimmt fünf Jahre“, sagt Burkhardt, „bis dahin sollten wir Parkplätze schaffen.“ Bürgermeister Johann Stegmair wurde auch schon auf die zehn weggefallenen Parkplätze angesprochen und kennt das Problem. „Das muss der Gemeinderat bestimmen“, sagt Stegmair, „und da macht eine Entscheidung über Parkplätze erst Sinn, wenn die Entscheidung über die zukünftige Verwendung des Grundstücks gefallen ist.“

Eine Aufgabe für den neuen Gemeinderat

Das wiederum sei Aufgabe für den neuen Gemeinderat samt neuem Bürgermeister. Vor dem 1. Mai werde sich also nichts tun. Dann sieht der Rathauschef aber durchaus Chancen für eine schnelle Lösung. Längsparker an dem Weg wären schwierig, weil dafür der Gehweg an der B13 und am Schmiedberg abgesenkt werden müsse. Johann Stegmair sieht aber die Möglichkeit, die Steine an der Wiese um 2,50 Meter nach innen zu versetzen und so Parken auf dem Rasen möglich zu machen. An der Stelle, etwa auf Höhe der ehemaligen Parkplätze, ist der Gehweg abgesenkt und die Maßnahme würde nicht viel Geld kosten. Der scheidende Rathauschef betont aber auch, dass dies als Sofortmaßnahme nicht gemacht werden kann, „weil der Rasen erst vernünftig anwachsen muss.“

Die Bürger diskutieren längst intensiv über die künftige Nutzung. Immer öfter melden sich Senioren und verweisen darauf, dass nach tollen Kindereinrichtungen auch für sie etwas gemacht werden soll. „Wir Senioren wollen in der Mitte es Ortes sein“, sagt eine Bürgerin, „und nicht irgendwo am Waldrand.“