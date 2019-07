Hohenkammer feiert eine Party im Grünen für den geistlichen  Vermittler, der nie Ruhe gibt

Er hat sich in Sachen Frieden sehr verdient gemacht, ist mächtig stolz auf seine Hühner und übt das Amt des Ruhestandspfarrers mit großer Dankbarkeit aus. Jetzt wurde Johannes Thiele in Hohenkammer groß gefeiert.





Hohenkammer–Er ist ein Pfarrer im (Un-)Ruhestand und unverzichtbar für die Gläubigen. Mit einem großen Fest feierte die Pfarrei St. Johannes Evangelist das 40. Priesterjubiläum des Ruhestandspfarrers, der große Beliebtheit genießt. Johannes Thiele gilt als ein Spätberufener, denn er begann sein Berufsleben als Krankenpfleger und wurde erst mit 29 Jahren Geistlicher. 1979 feierte er seine Primiz in Nandlstadt, war dann Kaplan in Freising und 15 Jahre Pfarrer in Zolling. Von dort führte ihn der Weg in die Pfarrei Irschenberg, wo Thiele beim 25-jährigen Priesterjubiläum eine Ehrung der ganz besonderen Art erfuhr. Er wurde von der Pfarrei ausgezeichnet mit einem „Friedensnobelpreis“. Thiele war da gerade drei Jahre Pfarrer und hat in der Zeit eine zuvor zerstrittene Gemeinde wieder geeint. „Jetzt grüßen sie sich wieder“, hatte ein Pfarreimitglied seinerzeit gesagt.

Der rührige Ruhestandspfarrer

+ Sie genießen das Leben: die prämierten Hühner von Pfarrer Thiele. © Bauer Nach Hohenkammer kam Johannes Thiele erst als Ruheständler und lebt sein nunmehr acht Jahren im Pfarrhaus mit seinen 40 Hühnern, die im Pfarrgarten leben wie Gott auf Erden. Für seine Hühner hat Johannes Thiele auch schon einige Preise abgeräumt. „Die bekommen bei uns immer die übriggebliebenen Knödel“, sagt der Ruhestandspfarrer, „und mit den Eiern werden immer wieder Kuchen gebacken.“ Johannes Thiele lebt gerne in Hohenkammer, ist bei den Menschen sehr beliebt und übt das Amt des Ruhestandspfarrers „mit einer großen Dankbarkeit“ aus.

Für das große Fest nach dem Jubiläumsgottesdienst hat er dann auch seinen geliebten Hühnern einen Teil des Pfarrgartens genommen. Im Schatten der prächtigen Bäume genossen die vielen Gratulanten Thieles eine Party im Grünen, bei der die Blasmusik Hohenkammer mit der musikalischen Umrahmung natürlich nicht fehlen durfte. „Wir haben eine ausnehmend gute Zusammenarbeit“, sagt Pfarrer Hermann Schlicker, der seit Februar in Hohenkammer ist und einst als Erdinger Militärpfarrer auch für die Freisinger Bundeswehr-Einrichtungen zuständig war. Er beging bei dem Pfarrfest zu Ehren von Johannes Thiele ein kleines Jubiläum mit 30 Jahren als Priester. Groß gefeiert werden aber eher die Jubiläumstage 25 und 40, weshalb Schlicker sich nicht als Nebenjubilar sah.

Er machte deutlich, dass die Zusammenarbeit mit Thiele und auch dem Allershausener Pfarrer Manfred Hoska sehr angenehm sei. Er gehörte auch zu der ganzen Reihe von Pfarrern, die an diesem für Hohenkammer so besonderen Tag mitfeierten. Johannes Thiele hält derzeit in dem bis Palzing reichenden Pfarrverband Allershausen drei bis vier Gottesdienste pro Woche und wird das auch weiter so halten. „So lange die Gesundheit mitmacht“, sagt er. Er liebt die Begegnungen mit den Menschen, hat für sie immer ein offenes Ohr und vor allem ein Lächeln. Und das wissen die Menschen zu schätzen.

