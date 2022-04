Nach dem Start der E-Tankstelle ist klar: Eine zweite Ladesäule soll noch heuer folgen

Von: Nico Bauer

Beim Start der ersten E-Tankstelle in Hohenkammer am Rathaus: Andreas Henze (l.) und Werner Hillebrand-Hansen (r.) von der BEG Freising mit Bürgermeister Mario Berti. © Bauer

Vier Monate, nachdem die politische Entscheidung gefallen ist, hat die Gemeinde Hohenkammer eine E-Tankstelle in Betrieb genommen. Und eine zweite soll noch heuer folgen.

Hohenkammer – Kaum eine Gemeinde ist so schnell wie Hohenkammer, was die Zeitspanne zwischen einer politischen Entscheidung und der finalen Umsetzung angeht. Das war auch bei der in Rekordzeit realisierten E-Tankstelle am Rathaus der Fall. Mehr noch: Noch heuer soll die Ortschaft eine weitere Ladesäule für Elektroautos bekommen.

In Zusammenarbeit mit der Bürger Energie Genossenschaft (BEG) Freisinger Land hat die Kommune die erste E-Tankstelle im Gemeindegebiet geplant und realisiert. An der Normalladestation hat man zwei Ladepunkte mit jeweils 22 Kilowatt Ladeleistung für Wechselstrom angebracht. Die Umsetzung ging wirklich flott, nachdem vor vier Monaten die politischen Entscheidungen gefallen und die Verträge unterzeichnet waren. Bürgermeister Mario Berti kündigte nun auch an, dass die zweite bereits auf den Weg gebrachte E-Tankstelle in der Ortsmitte auch heuer noch in Betrieb gehen werde. Diese soll beim Bau der Parkplätze entlang der Friedhofsmauer realisiert werden. Mit den zwei Ladeplätzen in Hohenkammer soll die passende Infrastruktur geschaffen werden, damit auch Menschen ohne eigenes Haus und Lademöglichkeit vor der Haustür den Schritt zum Elektroauto gehen können.

Seitens der Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land kamen die beiden Vorstandsmitglieder Andreas Henze und Werner Hillebrand-Hansen zu der Inbetriebnahme. Sie stellen in diesem Jahr – bedingt durch explodierende Preise an den Tankstellen – deutliche Änderungen in puncto Nutzung der öffentlichen Strom-Tankstellen fest. „Wir registrieren vor allem mehr Ladevorgänge“, sagte Hillebrand-Hansen. Er führt das auf die Hybridfahrzeuge zurück, die mit Strom oder Benzin fahren können. Diese Autos würden oft wegen steuerlicher Vorteile gekauft und nun, nach den extremen Entwicklungen auf dem Energiemarkt, auch tatsächlich in erster Linie mit Strom gefahren. Auch diese Entwicklungen bestätigen die Gemeinde Hohenkammer in ihrem Vorhaben, gleich mit zwei E-Tankstellen zu starten.

