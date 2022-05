Hohenkammerner Maibaum: Gemeinderat diskutiert zwei neue Standorte, Unbekannte protestieren kreativ

Von: Nico Bauer

Teilen

Mit einer stillen Demonstration zeigte ein unbekannter Maibaumfan in Hohenkammer seine Präferenz in Sachen Standortsuche. © Bauer

Wegen der Bauarbeiten an der B13 wird ein neuer Standort für den Hohenkammerner Maibaum benötigt. Während der Gemeinderat diskutiert, protestieren Unbekannte.

Hohenkammer – Eine Entscheidung zu einem Thema, das viele Menschen im Ort emotional bewegt, muss der Gemeinderat Hohenkammer am Dienstag treffen. Mit dem Start der Baustelle an der B 13 in der Ortsmitte braucht es einen neuen Standort für den Maibaum. Im Raum stehen zwei Optionen mit der Ortsmitte und den Bereich mit Schule, Sportanlagen und Gemeindestadl. Ein Bürger hat sich nun mit einem humorvollen Protest auf der Wiese in der Ortsmitte bemerkbar gemacht.

Viele Einheimische amüsieren sich seit Tagen über das Bild auf der Wiese. Unbekannte haben zwei große Stühle beim Osterfeuer vor den Flammen gerettet und mitten auf die Wiese gestellt. Nun steht daneben auch noch ein kleiner, selbstgebauter Maibaum. Daran befestigt ein Schild mit einer klaren Botschaft an den Gemeinderat: „I hob nur oa Bitte: Lasst’s mi steh in eira Mitte.“ Die blaue Stange mit dem Schild bekam mit einer Lederhose und einem Dirndl auch zwei angedeutete Tafeln.

Die Bauarbeiten vor dem Wohn- und Geschäftshaus mit einer Verlegung der Parkplätze und der Schaffung einer behindertengerechten Bushaltestelle haben begonnen. © Bauer

Bisher stand der Maibaum vor dem Wohn- und Geschäftshaus an der B 13, wo dieser Tage die Bauarbeiten begonnen haben. Die Gemeinde versetzt die Parkplätze und errichtet an beiden Seiten der Ortsmitte behindertengerechte Bushaltestellen. Das Fundament des Maibaums wurde bereits beseitigt und dürfte an der bisherigen Stelle kaum noch einmal genehmigt werden.

Der Gemeinderat hat grundsätzlich zwei Optionen für den neuen Standort. Auf der Wiese in der Ortsmitte könnte das Fundament weit genug entfernt von der Bundesstraße errichtet werden. Eine ganz andere Möglichkeit wäre der stetig wachsende Bereich im Umfeld der Schule in der Sportanlage des SV Hohenkammer. Hier gibt es noch eine Veranstaltungshalle mit dem Gemeindestadl und auch die Dirtline der jungen Radfahrer ist nicht weit weg.

Das Gelände liegt deutlich tiefer als der bisherige Maibaum-Standort

Kürzlich hat der Gemeinderat auch beschlossen, dass ein künftiges Haus der Vereine wenige Meter neben dem Vereinsheim des SV Hohenkammer gebaut werden soll (wir berichteten). Dieser Bereich bekommt so eine wachsende Bedeutung und wäre ein möglicher Standort für den Maibaum. Bei der Schule und den Sportanlagen würde der Gemeinderat gewissermaßen mit einer Tradition brechen. Das Gelände liegt deutlich tiefer in der Nähe der Glonn. Der Maibaum wäre so bei Weitem nicht mehr so sichtbar wie auf der Erhöhung in der Ortsmitte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nun muss der Gemeinderat den neuen Standort finden, beschließen und ein Fundament erreichten. Im kommenden Jahr möchte der Burschenverein nach der Pandemiepause wieder einen Maibaum aufstellen.