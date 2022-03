Temposündern den Spiegel vorhalten: Neue Messtafeln sollen in Hohenkammer für mehr Verkehrssicherheit sorgen

Von: Nico Bauer

Die erste Tafel hängt: Maximilian Schmidl (l.) und Stephan Neumeier vom Bauhof installierten sie in Eglhausen. © Bauer

Zwölf Messtafeln werden derzeit in Hohenkammer installiert. Sie sollen künftig für mehr Verkehrssicherheit sorgen.

Hohenkammer – Ab jetzt wird Verkehrsteilnehmern in Hohenkammer gnadenlos der Spiegel vorgehalten: Zwölf intelligente Geschwindigkeitsanzeigen werden in diesen Tagen in der Ampertalgemeinde installiert, um den Autofahrern in den verschiedenen Ortsbereichen das Tempo vor Augen zu führen. Parallel dazu bekommt die Kommune konkrete Informationen über Fahrzeugbewegungen und Geschwindigkeiten.

25 000 Euro für zwölf Tafeln

25 000 Euro hat die Gemeinde in die Hand genommen, um zusätzlich zu den Kontrollen der Kommunalen Verkehrsüberwachung die Autofahrer innerorts einzubremsen. Diese Geschwindigkeitsmessgeräte wurden am Bauhof der Gemeinde montiert und werden jetzt in den Orten installiert.

Den Anfang machte die Freisinger Straße im Ortsteil Eglhausen. Die Staatsstraße in Richtung der A 9-Autobahnauffahrt Allershausen ist zusammen mit der Bundesstraße B 13 die am meisten befahrene Straße des Gemeindegebiets. Schon bei der Inbetriebnahme der neuen Messtafel wurden gleich mehrfach Geschwindigkeiten jenseits der 70 Stundenkilometer registriert. Wenn die Tafel „blitzen“ würde, dann hätte Flensburg schnell eine Reihe von Punkten vergeben.

Betrieb mit Solarenergie

Die Gemeinde Hohenkammer hat technisch sehr gute Geräte angeschafft, die keinen Strom benötigen. Für den Betrieb hat jede Messstelle eine Solarfläche und Akkus, die auch für Stunden ohne Sonne die Energie speichern. Außerdem erfolgt die Messung nicht nur in die Fahrtrichtung der Anzeige, sondern sie registriert auch den Gegenverkehr. Damit bekommt die Kommune eine umfangreiche Statistik über die Fahrzeuge und die Geschwindigkeiten.

Die Geschwindigkeitsmesstafeln werden an den beiden Ortseingängen der Staatsstraße in Eglhausen sowie jeweils an den beiden Ortseingängen der Gemeindeverbindungsstraße in Untermarbach, Unterwohlbach, Deutldorf und Schlipps platziert. Eine Anzeige ist außerdem für die Pfarrer-Egger-Straße in Hohenkammer vorgesehen und eine weitere ist der Ersatz für das bereits bestehende Mobilgerät.

