Neue Variante für Steinbrücke in Schlipps abgesegnet - für 2,67 Millionen Euro

Weil die Statik Probleme bereitet, muss die Steinbrücke in Schlipps erneuert werden. Das kostet die Gemeinde Hohenkammer viel Geld.

Hohenkammer – Seit mehr als 100 Jahren besteht die Steinbrücke in Schlipps, die wegen statischer Probleme nun durch einen Neubau ersetzt werden muss. Alexander Söllner, Bauleiter der Firma Dippold & Gerold, stellte dem Gemeinderat nun die Planung vor. Mit 2,67 Millionen Euro wird das Bauprojekt für die Gemeinde Hohenkammer sehr teuer.

Vier Stahlträger bilden das Grundgerüst

Der Planer zeigte technisch auf, dass an den beiden Uferseiten der Glonn insgesamt vier Bohrpfähle nötig sind und vier Stahlträger das Grundgerüst bilden. Diese werden mit Schwertransporten angeliefert, haben eine Länge von etwa 35 Metern und eine Höhe von gut einem Meter. Die Brücke überspannt dann den Fluss ohne einen Pfeiler im Wasser. Die Straße wird gegenüber der jetzigen Brücke wegen des Hochwasserschutzes rund einen halben Meter höher liegen. Das hat Veränderungen beim Straßenniveau an beiden Brückenseiten und bei der Ausfahrt der Feuerwehr zur Folge.

Neben der Baustelle wird eine Behelfsbrücke für Fußgänger errichtet, aber diese Brücke dient nur den Bauarbeitern. Diese müssen die Arbeitsstellen an beiden Uferseiten trockenen Fußes erreichen. Die Gemeinderäte äußerten den Wunsch, bei der rund ein halbes Jahr bestehenden Baustelle auch eine Freigabe für Fußgänger und Radfahrer möglich zu machen. Hier machte Söllner deutlich, dass das wegen des großen Baustellenumfelds und potenzieller Gefahren auf der Behelfsbrücke wie herumliegenden Nägeln nicht möglich sei.

Alexander Söllner erklärte weiter, dass die Tafel vom Brückenbau 1920 nicht in die neue Brücke eingefügt werden könne und das auch nicht passend wäre. Vielmehr sollte die Tafel neben der Brücke daran erinnern, dass der Glonnübergang an dieser Stelle eine große Historie hat. Der Gemeinderat gab dem Planungsbüro auch mit auf den Weg, dass man an der neuen Brücke wieder ein Holzgeländer haben möchte, das an das alte Bauwerk angelehnt ist.

Großes Zeitfenster, um für Baufirmen attraktiv zu sein

Die Gesamtkostenberechnung beläuft sich auf 2,67 Millionen Euro, von denen rund 2,46 Millionen Euro auf das reine Brückenbauwerk entfallen. Nach vorsichtigen Schätzungen könnte der Zuschuss 800 000 bis eine Million Euro betragen. Gebaut werden soll im Herbst/Winter 2023/24.

Um für die Baufirmen attraktiv zu sein, wird bei der Ausschreibung bewusst ein großes Zeitfenster möglich gemacht ab April nächsten Jahres mit der klaren Vorgabe, dass die neue Brücke Ende April 2024 spätestens für den Verkehr freigegeben werden soll. Mit dem großen Fenster erhofft man sich eine größere Anzahl an Firmen, die Angebote abgeben. Ende 2022 soll die Ausschreibung erfolgen. Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Planung.

