„Hohenkammer Open Air“: SV-Förderverein plant für Juli ein Musikfestival der Extraklasse

Teilen

Das „Hohenkammer Open Air“ soll eine feste Größe werden, hofft Förderverein-Chef Markus Skylnik. © af

Der Förderverein Fußball in Hohenkammer traut sich was. Mit einem Open-Air-Festival will man Musikfans aus aus der Region ein Live-Musikspektakel der Extraklasse bieten.

Hohenkammer – Das Line-Up des geplanten „Hohenkammer Open Air“ kann sich hören und sehen lassen. Am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli, treten über ein Dutzend Bands auf, darunter Hochkaräter wie die Artrockband RPWL, die Punkband PSR oder das Avantgarde-Trio Haifisch – auf großer Bühne direkt am Sportgelände. Lokalkolorit ist Trumpf beim ersten Hohenkammer Open Air. Unter anderem sind auch die Blaskapelle Hohenkammer und der Liederhort Fidelitas sowie die Hohenkammerer Bands HeToRo und Back To Therapy mit von der Partie. Der Vorsitzende des Fördervereins, Markus Skylnik, erklärt, was es mit dem Projekt auf sich hat, und was man damit bezwecken will.

Herr Skylnik, wie sind Sie und Ihr Team denn auf die Idee gekommen, ausgerechnet in Hohenkammer ein großes Live-Musikevent auf die Beine zu stellen?

In unseren Reihen befinden sich einige Musiker. Bei einer Musiksession auf der Terrasse von Gründungsmitglied Markus Weber sind wir auf die Idee gekommen, in Hohenkammer ein Open Air ins Leben zu rufen – weil in Hohenkammer ansonsten nicht so viel geboten ist. Es gibt keinen Wirt, kein gar nichts. Wir sind beieinandergesessen und haben prinzipiell überlegt, was wir machen können, damit in Hohenkammer mal was los ist in Sachen Live-Musik. So ist das entstanden.

Wen wollen Sie mit dem ersten „Hohenkammer Open Air“ erreichen und an was für Musikstile ist gedacht?

Im Grunde alle Musikliebhaber. Alle, die Live-Musik zu schätzen wissen. Fans aus allen Altersklassen und aller Musikrichtungen. Es soll ein interessanter Mix aus vielen Genres sein. Unser Ziel ist es, dass halt für jeden etwas dabei ist. Hauptsache, das Niveau passt. Da legen wir großen Wert drauf.

Von wem erhalten Sie Unterstützung und wie viele Leute sollen in etwa kommen? Sprich: Auf welche Dimension ist das Festival ausgelegt?

Die Unterstützung ist groß. Der Verein und die Gemeindeverwaltung stehen hinter dem Projekt. Niemand legt uns Steine in den Weg. Es haben sich auch schon viele Helferinnen und Helfer bereit erklärt, mitzumachen. Wir könnten aber noch mehr vertragen. Auch von Sponsoren-Seite ist die Resonanz beachtlich. Nicht zuletzt ist der Freisinger Kulturverein Abseits e. V. zu nennen, der uns bei der Organisation und der Durchführung nach Kräften unterstützt. Wie viele Leute kommen, das kann man schlecht sagen. Wir gehen insgesamt von etwa 1500 Besucherinnen und Besuchern aus. Der Platz reicht aber auch für mehr. Wir werden sehen.

Wie groß ist das Orga-Team?

Der harte Kern besteht aus gut zehn Leuten. Aber natürlich reicht das bei Weitem nicht. Wir verfügen über ein gutes Netzwerk, das zum einen in den Hauptverein, zum anderen aber weit bis in die Bevölkerung hineinreicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was können Sie über die Eintrittspreise sagen?

Die Preise finde ich moderat für das, was alles geboten ist. Beide Tage zusammen kosten 45 Euro, das ist sicher nicht zu viel verlangt. Freitags geht es erst später los, deshalb haben wir uns für 25 Euro entschieden. Am Samstag ist das Programm bunter und vielfältiger. 30 Euro ist deshalb gewiss vertretbar. Noch dazu gibt es für Jugendliche unter 16 Jahren eine Ermäßigung: Sie zahlen pro Tag lediglich sechs Euro. Da ist ein Kinobesuch teurer.

Wofür sind die Einnahmen gedacht und wen wollen Sie damit unterstützen?

Der Gesamterlös wird gespendet. Mit dem Geld, das am Ende übrig bleibt, unterstützen wir hauptsächlich die Jugendarbeit des SV Hohenkammer. Das ist in unseren Statuten so festgelegt.

Open-Air-Festivals sind extrem vom Wetter abhängig. Was passiert, wenn es zwei Tage lang permanent regnet? Ziehen Sie Ihr Programm auf jeden Fall im Freien durch, oder gibt es einen Plan B?

Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter. Wer tut das nicht Mitte Juli. Aber ja, das Risiko ist nicht zu leugnen. Wir ziehen das aber in jedem Fall durch. Wenn alle Stricke reißen, dann wird es halt ein Woodstock II. Im Ernst: Es gibt keinen Plan B. Wir könnten theoretisch in den Gemeindestadel oder in die Mehrzweckhalle ausweichen.

Stellt sich noch die Frage, ob Sie mit dem Open Air eine ganze Serie starten wollen. Will heißen: Soll das HOA zu einer festen Einrichtung werden?

Unbedingt! Das soll jedes Jahr stattfinden. Allein schon deshalb, um jungen Bands die Möglichkeit zu bieten, sich zu präsentieren. Das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Das Hohenkammer Open Air soll keine Eintagsfliege sein, so viel steht fest. Dafür ist der Aufwand, den wir betreiben, schon jetzt zu groß. Das soll und wird weitergehen. Da sind wir uns innerhalb des Fördervereins einig.

Interview: Alexander Fischer *

*Alexander Fischer ist freier Mitarbeiter des Freisinger Tagblatts und Pressesprecher des „Hohenkammer Open Air“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.