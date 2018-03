Hohenkammer: Quad-Fahrer kracht in Skoda - weil er wegen tauber Hände nicht bremsen konnte

Es war einfach zu kalt: Ein 47-Jähriger hätte mit seinem Quad verkehrsbedingt bremsen müssen - allerdings waren seine Hände taub.

Hohenkammer - Ein 47-Jähriger fuhr am Sonntag mit seinem Quad in Hohenkammer auf der Petershauser Straße in Richtung Hauptstraße. Als er nach links abbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 35jährige Skoda-Fahrer, der auf der Haupststraße stadteinwärts unterwegs war. Aufgrund tauber Hände konnte der Quad-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen - und fuhr dem Skoda in die rechte Seite. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro, während das Quad augenscheinlich unbeschädigt blieb.