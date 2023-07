Gelungene Premiere in Hohenkammer: Rund 600 Besucher schwelgen im Festivalfieber

Eine Gemeinde im Rhythmus der Musik

Von Nico Bauer

Beim zweitägigen Konzert-Event in Hohenkammer ist das Konzept von Chef-Organisator Markus Skylnik voll aufgegangen.

Hohenkammer – Es war ein Versuch und wurde ein großer Erfolg: Das zweitägige Konzertfestival in Hohenkammer übertraf mit rund 600 Besuchern an zwei Tagen die Erwartungen.

Der Förderverein des SV Hohenkammer hatte in der Vergangenheit immer wieder Beach- oder Stadlpartys veranstaltet, um damit Geld für die Jugendarbeit des Vereins zu erwirtschaften. „Diese Partys gibt es überall und wir wollten einfach etwas anderes“, sagt Skylnik, der Cheforganisator: „Wir wollten einfach etwas anderes.“ Er weiß auch, dass es bei der Geburt der Idee auch kritische Stimmen gab. „Die ursprüngliche Idee war ja eine Art Lagerfeuer mit Musik unplugged“, sagte Skylnik und musste lachen beim Blick auf das Festivalgelände rund um den Gemeindestadl.

+ Die Kleinsten waren riesengroß: Die „Newkammer“ hatten einen großen Fanclub dabei. Der junge Chor unter Leitung von Rosina Bürger sang Lieder von starken Kindern und 99 Luftballons. © Nico Bauer

Das Programm

Norbert Bürger, der bekannte Profimusiker mit den Wurzeln in Hohenkammer, hatte das Programm geplant und mit seinem Netzwerk einen hochspannenden Mix zusammengestellt. Bürgers Plan war ein Festival, in dem sich nicht nur die Bands, sondern auch die verschiedenen Musikrichtungen abwechselten. Beim Publikum kam das gut an. Den besonderen Charme des Festivals machte auch der Lokalkolorit aus. Mit den den Gruppen „Back To Therapy“ und „Hetoro“ standen zwei Bands mit einheimischen Musikern im Abendprogramm auf der Bühne.

Der Samstagnachmittag gehörte komplett den Kulturschaffenden aus dem Ort. So hatten die Kinder des Liederhortes – Newkammer genannt – einen großen Auftritt, den die jüngsten Stars des Wochenendes so schnell nicht vergessen werden. Der junge Chor sang Lieder von starken Kindern und 99 Luftballons.

+ Frontmann des Festivals: Markus Skylnik. © Nico Bauer

Und im Einheimischen-Block hatte man immerhin prominente Vorgruppen wie die Blasmusik und den Erwachsenenchor des Liederhortes Fidelitas.

Das Fazit

Samstagnacht konnte Markus Skylnik nach dem letzten Konzert mit der Freisinger Headliner-Band RPWL dann auch ein positives Fazit ziehen. Für die schwarze Null in der wirtschaftlichen Bilanz brauchte man etwa 300 Besucher und die wurden ganz locker erreicht. Schon im Vorverkauf hatte man einen Absatz von 230 Tickets und am Freitag kamen trotz zeitweisen Regens 280 Gäste. Am Samstag waren es dann noch einmal mehr als 300 Besucher des Festivals. „Wir werden das wieder machen“, sagt Skylnik, „aber dann bitte mit zwei Tagen Sonnenschein.“

Für eine Premierenveranstaltung funktionierte das Konzept sensationell gut. Der Frontmann des Fördervereins sagte, dass man bei der Neuauflage nur bei der Anordnung der Versorgungsstände etwas justieren werde. Sehr stolz ist er auf die rund 100 freiwilligen Helfer, die diese Riesenveranstaltung erst möglich gemacht haben.

+ Das Publikum tanzte mit, entspannte und genoss den sommerlichen Konzertabend. © Nico Bauer

Unterstützung gab es auch von Musikfreunden aus Freising, die mithelfen wollten, ein Konzertfestival im Landkreis zu etablieren. So organisierte der Verein Abseits e.V. den Backstage-Bereich hinter der Bühne.

Ganz oben stand Norbert Bürger, der für seine Heimat Hohenkammer (sein Bruder wohnt noch im Ort) immer ein offenes Ohr hat. Er ist immer wieder in Hohenkammer bei Benefizkonzerten als Gast dabei und mit seinem Feingefühl bei der Bandauswahl war er das Herzstück des Festivals.