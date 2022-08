Hohenkammer und das Gute vor der eigenen Haustür

Von: Andrea Beschorner

Ausschließlich im Hofladen gibt es die eigenerzeugten Produkte der Familie Popp zu kaufen. Das Konzept geht auf. © privat

Dass es vor der eigenen Haustür viel und vor allem viel Interessantes zu entdecken gibt, das stellte die Bürgervereinigung Hohenkammer bei einer Radltour unter Beweis.

Hohenkammer - Ausgangspunkt war der Hofladen von Michael Popp in Eglhausen. BV-Vorsitzender Markus Hammerl bezeichnete den Familienbetrieb als Vorbild hinsichtlich Nachhaltigkeit und Regionalität, sind hier doch das ganze Jahr über Eier, Kartoffel, Süßkartoffel, Nudeln Honig und vieles mehr im Angebot. Einziger Weg der Produktvermarktung bei der Familie Popp ist der Hofladen an der Staatsstraße. Und dass das Konzept aufgeht, zeigt sich daran, dass hier immer ordentlich was los ist. Um das Sortiment noch erweitern zu können, hat sich die Familie Popp nun auch noch eine eigene Mühle gekauft – gefördert durch die ILE Ampertal – um Getreide mahlen zu können.

Und dann ist da noch das Hühnermobil mit 220 Hühnern, dass die Popps den interessierten Radlern präsentierten: 220 Hühner, die Bioeier „liefern“, werden täglich mit einem Zeitaufwand von gut zwei Stunden vom Sohn des Hauses versorgt. Interessant auch: Pro Huhn muss der Landwirt seit Kurzem einen Gockel abnehmen – weswegen regelmäßig auch frisch geschlachtete Hendl zum Verkauf angeboten werden.

Der Plan der Bürgervereinigung ist schon an der ersten Station der Tour voll aufgegangen: nämlich den Menschen zu zeigen, was Hohenkammer und seine Ortsteile alles zu bieten haben.

Viel zu schauen und eine Menge Informationen rund um die Landwirtschaft gab es auf dem Hof der Familie Popp in Eglhausen. © Privat

Weiter führte die Radtour an die Baustellen der Glonnbrücken bei Schlipps. Hier erfuhren die Teilnehmer den Stand der Arbeiten: So wird die Brücke voraussichtlich bis Ende 2023 erneuert werden.

Und weil man schon auf dem Radl saß, musste eine wichtige neue Attraktion in der Gemeinde Hohenkammer unbedingt besichtigt werden: der neue Dirtpark. Dass dieser sehr gut angenommen wird, hatte sich bei den Mitradelnden bereits herumgesprochen. Wer wollte, hatte die Gelegenheiten, die drei Bahnen zu testen – ein Angebot, das die eine und der andere gerne annahm.

Das Fazit nach der ersten Radltour fiel denn auch positiv aus – so dass man die nächste Radltour im kommenden Sommer schon ins Auge gefasst hat.

