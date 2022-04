Unnötig und zu teuer: Engstelle in Hohenkammer wird nicht umgebaut

Von: Nico Bauer

Teilen

Vor Ort entschied sich der Gemeinderat Hohenkammer in der Schlossstraße gegen den nachträglichen Einbau von rotem Asphalt. © Bauer

Die Engstelle an der Schlossstraße in Hohenkammer wird nicht umgebaut: Das sei unnötig und zu teuer, beschlossen die Gemeinderäte.

Hohenkammer – Die Gemeinde Hohenkammer hat im vergangenen Jahr die Schlossstraße erneuert und dabei auf einen Spezialbelag bei einer Engstelle verzichtet. Nun trafen sich die Räte zu einem Ortstermin und entschieden, dass man vorerst nichts machen wird. Die Sicherheit sollte auch ohne die farbliche Hervorhebung gegeben sein.

Die erneuerte Schlossstraße verläuft auf den ersten Metern von der Ortsmitte her kommend zwischen zwei Häusern und hat eine nicht zu beseitigende Engstelle. In der ursprünglichen Planung sollte die besondere Gefahr für den Verkehr durch roten Asphalt gekennzeichnet werden. So wollte man den Autofahrern bereits frühzeitig signalisieren, dass kein Begegnungsverkehr möglich ist und durch die Hauswand bei Unfällen ein hohes Schadenspotenzial bestehe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das Problem in den letzten Tagen der Baustelle war, dass der rote Belag wegen Frost nicht eingebaut werden konnte. Deshalb entschied man sich im vergangenen Jahr erst einmal für den normalen Asphalt und überlegte, nun den Bereich abzufräsen und das Rot diesen Sommer zu realisieren.

Vor Ort waren sich die Gemeinderäte sofort einig, dass man die neue Straße so lassen sollte. „Das Rot war eine gute Idee, aber auch so sieht es doch gut aus“, sagte Bürgermeister Mario Berti. Er verwies darauf, dass an der Engstelle in den vergangenen zwei Jahren kein Unfall passiert sei und man später jederzeit noch umbauen könne. Gegen die Veränderung zum roten Belag sprachen auch die Kosten. Ursprünglich sollte dieser Straßenteil 9000 Euro kosten, aber nun würde man durch Materialknappheit und Inflation mindestens bei 12 000 Euro landen. Dieses Geld möchten die Gemeinderäte lieber anders investieren.

Ein kleiner Kompromiss für die Gefahrenstelle ergab sich dennoch vor Ort: Auf dem schwarzen Asphalt soll „30“ als Geschwindigkeitshinweis aufgemalt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.