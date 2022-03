Verhängnisvolle Unachtsamkeit: Mädchen (5) bei Auffahrunfall verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Teilen

Mit dem Rettungshubschrauber kam eine Fünfjährige nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus. Symbolbild © Albrecht

Bei Hohenkammer hat sich ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Ein fünf Jahre altes Mädchen musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Hohenkammer - Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Mädchen (5) am Dienstag kurz nach 9 Uhr nach einem Unfall bei Hohenkammer abtransportiert. Die Verletzungen zog sich das Kind bei einem Auffahrunfall zu, als der Vater (47) des Kindes mit seinem Mercedes auf der Staatsstraße 2054 von Hohenkammer in Richtung Allershausen fuhr. Kurz vor Eglhausen schloss der Mann auf einen Traktor auf, der rechts in ein Feld abbog. Daher bremste der Mercedesfahrer ab, was ein nachfolgender Ford-Fahrer (61) aus dem Kreis Pfaffenhofen zu spät bemerkte: Er krachte auf den Vordermann.

Bei dem Aufprall wurde das Mädchen in dem Mercedes verletzt und in eine Münchener Klinik geflogen, wo es vorsorglich weiter untersucht wurde. „Es handelte sich aber nach dem aktuellen Kenntnisstand um keine lebensbedrohlichen Verletzungen“, berichtet die Freisinger Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.