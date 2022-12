Weihnachtsliedersingen löst Advent auf der Wies ab: Musikerinnen stimmen Hohenkammerer Kinder auf das Fest ein

Von: Nico Bauer

Machten eifrig mit: Die Mädchen und Buben, die mit Eltern oder Großeltern in die Kirche gekommen waren, entpuppten sich als begeisterte Sängerinnen und Sänger. © Bauer

Weihnachtsengel Brigitte Geisenhofer hat in Hohenkammer wieder gezaubert: Statt dem Advent auf der Wies gab es heuer ein Weihnachtsliedersingen für die kleinen Gemeindebürger.

Hohenkammer – Brigitte Geisenhofer ist so etwas wie der Weihnachtsengel von Hohenkammer. In den vergangenen zwei Jahren sorgte sie trotz Corona mit aufwendigen Digitalangeboten und dem Advent auf der Wies für weihnachtlichen Zauber für kleine und große Besucher. Heuer gibt es das alles nicht mehr, aber dafür organisierte die begeisterte Musikantin ein Weihnachtsliedersingen in der Kirche. Brigitte Geisenhofer und Martina Mottinger sind auch die Gastgeberinnen des beliebten Wirtshaussingens, bei dem sich Erwachsene aus einer Liste von Volksmusikliedern ihre Lieblinge heraussuchen können, die dann gemeinsam gesungen werden.

Das Geburtstagskind hatte den ersten Wunsch frei

Nach dem gleichen Prinzip waren am Donnerstag auch die Kinder in der Kirche eingeladen, ihre liebsten Weihnachtslieder zu singen. Dazu bekam jeder einen Ordner mit den Texten. Geburtstagskind Evi hatte den ersten Wunsch frei: Sie entschied sich für „O Tannenbaum“. Danach wählten die Kinder Klassiker wie „Kling Glöckchen“, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ oder „Leise rieselt der Schnee“, bei denen sie dann auch begeistert mitsangen. „Derzeit rieselt draußen zwar kein Schnee“, sagte Brigitte Geisenhofer. „Aber das kommt schon wieder“, war sie sich sicher.

Die Organisatorinnen: Brigitte Geisenhofer (l.) und Martina Mottinger gestalteten den Nachmittag. © Bauer

Heuer fand sich nach den Ersatzveranstaltungen in Corona-Zeiten kein neuer Organisator des lebenden Adventskalenders, den es vor der Pandemie immer gegeben hatte. Dennoch war es Geisenhofer und Mottinger wichtig, ihr einstiges Kalendertürchen mit dem Weihnachtsliedersingen fortzusetzen. „Heute müssen wir noch einmal gut üben, um am Heiligen Abend besonders schön singen zu können“, sagte Brigitte Geisenhofer in Richtung der Kinder, die mit Müttern und Vätern gekommen waren. Allerdings kostet das Weihnachtsliedersingen ohne die Einbettung in einen großen Kalender viele Besucher. Die Masse der Gäste war überschaubar, aber die Kinder vor Ort sangen mit absoluter Begeisterung mit.

Weihnachtsschießen an Heiligabend

Christi Geburt bekommt in Hohenkammer einen Ehrensalut. Heute, an Heiligabend, um 15 Uhr postieren sich die Böllerschützen zum Weihnachtsschießen auf der Wiese in der Ortsmitte. Die Bürger werden um Verständnis gebeten, wenn es vor der Bescherung kurz etwas lauter wird. Zuschauer sind herzlich willkommen.

