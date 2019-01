Verbotenes Feuer auf Misthaufen-Platz gerät außer Kontrolle

Auf einem ehemaligen Misthaufen-Platz zündet ein Mann (39) aus Hohenkammer das Holz seines alten Dachstuhls an. Die verbotene Aktion gerät schnell außer Kontrolle.

Drei Meter hoch schlugen die Flammen am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf einem Grundstück in Niernsdorf. Die Feuerwehren aus Hohenkammer und Reichertshausen rückten an. Vor Ort war ihnen die Ursache für das Feuer schnell klar: Ein Hohenkammerner (39) hatte bei Sanierungsarbeiten den alten Dachstuhl seines Hauses abgerissen und das Holz verbotener Weise in einem ummauerten, 25 Quadratmeter großen ehemaligen Misthaufenplatz in Brand gesteckt. Die Flammen aber wurden zu groß. Die Wehren, die rund zwei Stunden im Einsatz waren, verhinderten Schlimmeres. Sie sorgten dafür, dass das Feuer nicht auf nebenstehende Bäume und Gebäude übergriff.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Roland Weihrauch