„Ihr habt das echt super gemacht“: Berti dankt Stampfl und Loy für Bürgermeister-Einsatz

Bürgerversammlung in Schlipps - Gemeinde Hohenkammer

Die Bürgerversammlung in Schlipps wurde von Hohenkammers Gemeindechef Mario Berti genutzt, um den beiden Stellvertretern Alexander Stampfl und Michael Loy zu danken.

Schlipps – Hohenkammer hat keine einfachen Zeiten hinter sich. Als 2020 wegen des verstorbenen Bürgermeister-Kandidaten Franz Josef Müller die Wahl verschoben werden musste, schmissen Alexander Stampfl als 2. Bürgermeister und Michael Loy als 3. Bürgermeister den Laden.

Und nun folgte etwas verspätet das große Dankeschön. Die Bürgerversammlung in Schlipps war coronabedingt die erste große Versammlung – und den Termin nutzte Rathauschef Mario Berti, um dem Duo offiziell für die Moderation des halben Jahres ohne Bürgermeister zu danken. „Ihr habt das echt super gemacht“, sagte Berti und überreichte beiden unter dem Applaus der Bürger je eine Flasche Wein.

Lob vom Zweiten an Ersten Bürgermeister

Heute ist Loy Zweiter Bürgermeister und er machte auch deutlich, dass sich der junge Rathauschef gut eingearbeitet habe: „Bei uns geht einiges voran. Wir können stolz sein, so einen Bürgermeister zu haben.“ Das sagte der 2. Bürgermeister der BvHo (sieben Sitze) über den Mann aus der CSU (Bürgermeister plus sieben Sitze).

In der Bürgerversammlung demonstrierten die beiden Herren an der Spitze, dass es keine zwei politischen Lager, sondern nur einen Gemeinderat gibt. Bei den Schlippser Bürgerfragen wurde wieder einmal die Gemeindestraße angesprochen, die über Ober- und Unterwohlbach vorbei via Schlipps Richtung Reckmühle in der Gemeinde Allershausen führt. „Wir haben hier von 5 bis 20 Uhr extremen Verkehr“, sagte ein Anwohner. Der in Unterwohlbach lebende Bürgermeister Berti konnte das nur bestätigen und stellte selbst fest, „dass seit dem Rewe-Bau in Hohenkammer immer mehr Autofahrer die Abkürzung Richtung Allershausen entdeckt haben“. Allerdings würden die meisten auch mit angepasster Geschwindigkeit fahren. Berti erklärte, dass durch die Geschwindigkeitsanzeigen in allen Ortsteilen mancher zu flott fahrender Autolenker gebremst werde.

30er-Zone hat wohl kaum Chancen

Für die von dem Bürger angeregte Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer sieht der Gemeindechef allerdings wenig Chancen. Vielmehr hofft Berti, dass der Verkehr auf der Gemeindeverbindungsstraße wieder weniger wird, wenn kommende Woche auf der Bundesstraße 13 die Baustelle abgeschlossen und die Ampelanlage abgebaut wird.

