Letzte Details geklärt: Im August soll die Glonnbrücke bei Schlipps abgerissen werden

Von: Nico Bauer

Teilen

Schön, aber marode: Die mehr als 100 Jahre alte Brücke bei Schlipps wird im August abgerissen. © Bauer

Der Neubau der Glonnbrücke in Hohenkammer kann beginnen. Die finanzielle Planung steht, und der Gemeinderat hat mit der Gestaltung des Geländers nun auch eine finale Detailentscheidung getroffen.

Hohenkammer – Der Neubau der Brücke bei Schlipps wird 3,2 Millionen Euro plus Nebenkosten ausmachen. Dem gegenüber steht ein pauschaler Zuschuss von 1,2 Millionen Euro durch die Regierung von Oberbayern. Das Zuschussvolumen orientiert sich an der Finanzkraft der schuldenfreien Kommune, die in den letzten Jahren hohe Steuereinnahmen hatte. Diese positive Entwicklung kostet sicher einige Zuschüsse. Nach den Beschlüssen des Gemeinderats wird die Maßnahme durch das Kommunalunternehmen koordiniert und vorfinanziert. Je nach der finanziellen Entwicklung der gemeindlichen Einnahmen kann die Kommune den Brückenbau dieses Jahr finanzieren oder die Kosten über die nächsten Haushalte strecken. Somit bleibt man handlungsfähig für andere Ziele.

Der Gemeinderat musste noch eine Entscheidung bezüglich des Geländers fällen. Die aktuelle Brücke hat Holz-Querbalken, und genau das ist nicht mit den Sicherheitsvorschriften der Bayerischen Bauordnung vereinbar. „Wenn da einer hochkraxelt und springt, dann bin ich der Schuldige“, sagte Bürgermeister Mario Berti. Das Büro Dippold & Gerold stellte zwei zulässige Varianten vor. Ein Stahlgeländer mit Holzverkleidung war mit 25 000 Euro Kosten die günstigere Variante, wobei die Holzelemente alle zehn Jahre vom Bauhof ausgetauscht werden müssen. Letztendlich entschied man sich für das reine Edelstahlgeländer mit senkrechten Gitterstäben. Damit bekommt das Bauwerk ein gänzlich neues Erscheinungsbild. „Zu einer neuen Brücke passt diese Optik auch besser“, meinte Ernst Kauer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das historische Brückenschild aus dem Jahr 1920 wird erhalten und auch in das neue Bauwerk integriert. © Bauer

In der Verwaltung wird derzeit der Zeitplan mit dem Ingenieurbüro und den beauftragten Firmen abgestimmt. Danach werden alle Bürger in Schlipps angeschrieben und genau informiert. Nach dem aktuellen Stand sollen Ende Juli die ersten Vorarbeiten beginnen inklusive des Baus einer Behelfsbrücke, die aber für die Öffentlichkeit nicht nutzbar ist. Die Nebenbrücke dient nur den Bauarbeitern für die Flussüberquerung. Im August könnte dann die bestehende Brücke abgerissen werden – und wenn alles planmäßig läuft, könnte der Neubau im September 2024 für den Verkehr freigegeben werden.

Auch die Lösung für die Feuerwehr Schlipps wurde schon besprochen, da das Feuerwehrauto zum Ort über die Brücke fahren muss und das Gebäude direkt im Baustellenbereich liegt. Wie schon in der Vergangenheit bei der Sperrung der Gemeindestraße wegen Biberschäden wird das Feuerwehrauto auf einem Hof im benachbarten Deutldorf untergebracht. Damit hat die Feuerwehr einen zentralen Standort und kann auch während der Bauphase schnell Einsatzorte in Deutldorf, Schlipps oder Eglhausen erreichen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.