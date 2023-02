Impulsgeberin Brigitte Geisenhofer tritt bei der Nachbarschaftshilfe Hohenkammer zurück in die zweite Reihe

Großer Bahnhof für eine, der man richtig dankbar ist: Die Nachbarschaftshilfe Hohenkammer nahm Brigitte Geisenhofer zum Abschied an der Spitze in ihre Mitte. © Bauer

Sie war das Gesicht der Nachbarschaftshilfe Hohenkammer. Jetzt zieht sie sich, pünktlich zum Zehnjährigen, zurück in die zweite Reihe: Brigitte Geisenhofer.

Hohenkammer – Zehn Jahre lang hat Brigitte Geisenhofer die Nachbarschaftshilfe groß gemacht, und nun übergibt sie das erwachsene Kind an die zweite Generation. Mit einem großen Festakt wurde die bisherige Vorsitzende aus dem Amt verabschiedet. „Ohne die vielen helfenden Hände der Nachbarschaftshilfe wäre unsere Gemeinde um einiges ärmer“, sagte Bürgermeister Mario Berti. Er betonte dazu, dass Brigitte Geisenhofer immer das Gesicht dieser Gruppe war.

Er und sein Stellvertreter Michael Loy dankten im Namen der Gemeinde für die vielseitige Hilfsbereitschaft der Nachbarschaftshilfe, die kein eigener Verein ist. Brigitte Geisenhofer erinnerte daran, wie man aus einem sozialen Arbeitskreis die Nachbarschaftshilfe formte. Man schaute sich verschiedene Modelle an, entschied sich gegen die Vereinsgründung und baute unter dem Dach der Caritas das Netzwerk, in dem Menschen unbürokratisch anderen helfen konnten. „Der 2. Februar ist Lichtmess und der Beginn des Bauernjahres. Genau an dem Tag startete die Nachbarschaftshilfe 2013“, erinnert sich Brigitte Geisenhofer.

Auch in schweren Zeiten nicht locker gelassen

Die zentrale Veranstaltung ist das Kaffeekranzl, das mittlerweile bei 142 Treffen steht. Bei diesem Dauerbrenner, dem lebenden Adventskalender oder dem Wirtshaussingen hatte Brigitte Geisenhofer immer das Ziel, Menschen zusammen zu bringen. Auch zu den Corona-Lockdowns hat sie mit dem legendären Advent auf der Wies in der Ortsmitte versucht, einen Ersatz für nicht mögliche Treffen der Menschen zu schaffen. „Wenn dir etwas wichtig ist, dann lässt du so schnell nicht locker“, sagte Sabine Mooshammer, die für den Vorstand der Nachbarschaftshilfe die Dankesworte sprach. Sie betonte, dass Brigitte Geisenhofer den Weg der Nachbarschaftshilfe nun als eine Helferin von vielen begleiten werde. Bislang war sie die Person, bei der in einem weit verzweigten Netzwerk alle Fäden zusammengelaufen sind.

Die Mitgründerin der Nachbarschaftshilfe kann sich nach dem Abschied von der Spitze wieder mehr ihrer Leidenschaft für die Musik widmen und bleibt der Nachbarschaftshilfe auch als Ratgeber erhalten. Auch künftige Wirtshaussingen sind ohne Brigitte Geisenhofer und Martina Mottinger nicht vorstellbar. Sabine Mooshammer sprach für die Vorstandschaft, ist aber nicht die Nachfolgerin von Brigitte Geisenhofer. Man versucht, die Galionsfigur im Team zu ersetzen. Verschiedene Personen unternehmen für verschiedene Bereiche die Verantwortung. Da die Nachbarschaftshilfe kein Verein ist, gibt es auch nicht die rechtliche Verpflichtung, eine Vorsitzende zu wählen.

