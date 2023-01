Bürgerwindpark Hohenkammer: Jetzt gibt‘s alle Infos dazu

Zwei Windräder entstehen in Hohenkammer. dpa © dpa/Robert Jaeger

In einer Infoveranstaltung in der Mehrzweckhalle von Hohenkammer gibt es Wissenswertes zu den geplanten Windrädern der BEG Freising.

Hohenkammer – Zur Infoveranstaltung am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Hohenkammer sind alle eingeladen, die an einem Bürgerwindpark interessiert sind. Bürgermeister Mario Berti erklärt kurz das Vorhaben „Windenergie in der Gemeinde Hohenkammer“, ehe Landrat Helmut Petz dem Bogen weiter spannt und den Ausbau der Windenergie im Landkreis Freising thematisiert.

Andreas Henze, Vorstand der BürgerEnergieGenossenschaft, gibt Details zum Planungsstand des geplanten Bürger-Windparks Hohenkammer, ehe Werner Hillebrand-Hansen, ebenfalls Vorstand der BEG, die Bürgerbeteiligung am Bürger-Windpark Hohenkammer den Interessierten näher erläutert. Anschließend bleibt genügend Zeit, um die Fragen der Anwesenden zu beantworten.

Wie berichtet, plant die BEG, zwei Enercon-Windenergieanlagen im Gemeindegebiet von Hohenkammer zu errichten. Der geschätzte Stromertrag der beiden Anlagen liegt bei 26.800 MWh/Jahr, das entspricht einem Stromverbrauch von 19.000 Personen und einer CO2-Einsparung von rund 19.000 Tonnen jährlich.

ft