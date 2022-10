„Der Amadeus Wolfi kann es halt“: Jugendblasorchester Hohenkammer zeigt mit Charme und Witz sein Können

Teilen

Virtuos gaben sich die Orchestermitglieder, und das Niveau der Gruppe ist hoch. Der Spaß an der Sache kam jedoch auch nicht zu kurz. © Bauer

Um die Blasmusik in Hohenkammer muss sich niemand Sorgen machen. Dass es viele engagierte Jugendliche gibt, die ordentlich was können, wurde nun erst wieder bewiesen.

Hohenkammer – Die Blasmusik ist bestens aufgestellt mit drei Orchestern, in denen man den Nachwuchs für die Erwachsenen-Gruppe ausbildet. Mit zwei Konzerten zeigte das Jugendblasorchester Hohenkammer jetzt sein hohes Niveau. Diese musikalischen Festtage stellten aber auch ein Etappenziel dar, denn dieses Jahr wird es in den Ensembles größere Wechsel geben.

In Hohenkammer ist es längst eine lieb gewonnene Tradition, dass man bei den Konzerten neben guter Musik auch viel Unterhaltung bietet. Das ist beim Jugendblasorchester nicht anders, weil die Mitglieder mit witzigen Beiträgen die Musik ankündigten. Xaver Sailer gab da den Wolfgang Amadeus Mozart in der ganz coolen Variante: „Ich bin der Wolfi, der Amadeus Wolfi. Und der kann es halt, das ist halt ein Klassiker. Und bei mir gehören die Mädels auch dazu.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auf der musikalischen Zeitreise durch die Epochen spielten die Jugendlichen Werke von Tilman Susato, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Antonin Dvorak oder am Ende Musik aus „Carmina Burana“ von Carl Orff. Das Programm war herausfordernd, aber die Gruppe meisterte die Aufgabe mit Bravour. Die Blasmusik kann sich bei den Erwachsenen schon auf vielversprechende Talente freuen. Extra für die Konzerte hatte das Jugendblasorchester auch neue Konzerttrommeln angeschafft, die nun allen Ensembles des Vereins zur Verfügung stehen.

Viel Applaus von den kleinen und großen Besuchern gab es bei den zwei Konzerten, die das Jugendblasorchester Hohenkammer aufführte. © Bauer

Im Jugendblasorchester wird es in den kommenden Monaten eine Neuordnung geben, weil der Großteil des Juniororchesters (Juno) aufsteigt ins Jugendblasorchester (Jubo). „Das muss in den kommenden Monaten zusammenwachsen“, beschreibt der musikalische Leiter Richard Mottinger. Nicht nur menschlich, denn sie haben auch musikalisch unterschiedliche Niveaustufen.

Dem Nachwuchs der Blasmusik steht der Beginn einer neuen Episode bevor. Parallel dazu wird in den kommenden Monaten ein neues Juniororchester gebildet, zu dem Kinder herzlich eingeladen sind. Das Konzept umfasst das Erlernen eines Blasinstruments mit dem gemeinsamen Musizieren. Interessenten können den Kontakt knüpfen per Mail an orchester2022@blasmusik-hohenkammer.de oder telefonisch unter (0 81 37) 80 87 03. Ansprechpartner bei der Blasmusik ist der musikalische Leiter der Jugend, Richard Mottinger.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.