Kakerlaken in Flüchtlingsunterkunft: Helferin wirft hin - Zusammenarbeit mit Behörde „katastrophal“

Seit vielen Jahren ein Problem mit Kakerlaken herrscht in der Flüchtlingsunterkunft in Eglhausen. Das Landratsamt schiebt es auf mangelnde Hygiene. Die Helferin vor Ort weist diesen Vorwurf zurück.

64-Jährige zieht sich aus Ehrenamt zurück

Von Andrea Beschorner schließen

Brigitte Geisenhofer (64) zieht sich aus der Flüchtlingsarbeit zurück und gibt ihr Amt als Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe ab. Der Grund: eine zum Teil katastrophale Zusammenarbeit mit Behörden.

Hohenkammer – Brigitte Geisenhofer ist in Hohenkammer das Gesicht der Nachbarschaftshilfe (NBH). Sie ist erste Ansprechpartnerin für Bedürftige und hilft, wo Hilfe gebraucht wird. Ehrenamtliches Engagement prägt ihr Leben. Seit vielen Jahren ist sie nicht nur die Leiterin der NBH, sie engagiert sich darüber hinaus federführend in der Gemeinde Hohenkammer für geflüchtete Menschen. Und auch das in ihrer Freizeit, ehrenamtlich. Jetzt ist Schluss damit, die Helferin zieht sich zurück. Der Grund: Mangelnde Kooperation und Wertschätzung von Seiten der Behörden.

„Ich bin am Ende meiner Kräfte“, sagt Brigitte Geisenhofer. „Ich kann nicht mehr.“ Ihr Rückzug erfolge in erster Linie aus Resignation. Schuld daran seien nicht die Menschen, denen sie beinahe täglich unter die Arme greift, damit diese hier in Deutschland nach oft traumatischen Erlebnissen auf der Flucht wieder eine Perspektive haben. „Es sind nicht die Flüchtlinge, es sind nicht die Bedürftigen – es sind die Behörden, die mir das Leben so schwer machen, dass ich keinen anderen Ausweg sehe“, sagt Brigitte Geisenhofer. Sie ist sicher, dabei für viele zu sprechen, die sich in der Flüchtlingsarbeit im Landkreis ehrenamtlich engagieren.

„Ekelhafter Zustand“ seit Jahren

Die 64-Jährige berichtet, wie sie in den vergangenen Jahren versucht hat, mit dem Landratsamt in persönlichen Gespräche, in unzähligen Mails und Briefen sowie Telefonaten Dinge im Sinne der Geflüchteten unbürokratisch und auf dem kurzen Dienstweg zu klären.

Konkret geht es nun aber vor allem um ein Problem, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat: „Seit mehreren Jahren kämpfen wir in der Flüchtlingsunterkunft in Hohenkammer gegen Kakerlaken“, berichtet Geisenhofer. Wie oft sie beim Landratsamt um Hilfe gebeten hat, um diesen „ekelhaften Zustand“ nach Jahren zu beheben, kann sie nicht sagen. „Das, was man da nur immer zu hören bekommt, ist haarsträubend – die Menschen sollen selbst daran Schuld sein, weil sie ihr Essen offen rumstehen lassen. Ihnen wird mangelnde Hygiene vorgeworfen.“

Ich kann nur noch müde lächeln, wenn ich von Menschen höre, wie erfüllend es ist, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Aber zum einen sei das definitiv nicht der Grund für das Ungeziefer. Zum anderen fragt sich die Helferin, wo die Menschen denn in der Unterkunft ihr Essen unterbringen sollen. Und: „In Hohenkammer haben sie uns jetzt sogar die Gemeinschaftsräume der beiden Container belegt.“ Das bedeute, dass die 18 Kinder, die dort zeitweise untergebracht sind, keinen Platz zum Spielen hätten – „ein weiteres Problem, für das es scheinbar keine Lösung gibt“.

Geisenhofer: „Mir geht es hier nicht darum, irgendjemanden in die Tonne zu klopfen. Es geht darum, dass die Zuständigen hier endlich Verantwortung übernehmen sollen“. Denn: „Mich geht das nämlich eigentlich nichts an, ich mache das in meiner Freizeit.“

An das, was nun mit den Menschen passiert, wenn auch sie sich nicht mehr um sie kümmert, will sie im Moment gar nicht denken. „Ich muss jetzt auf mich schauen, irgendwann geht die Kraft zu Ende – und bei mir ist es jetzt soweit.“ Brigitte Geisenhofer zieht die Reißleine. Sie will mit diesem Schritt sich und ihre Gesundheit schützen, wie sie sagt.

Zusammenarbeit zum Teil „katastrophal“

Geisenhofer erinnert sich an den Beginn der Flüchtlingsarbeit in Hohenkammer. Seit 2016 stehen in der Gemeinde zwei Container, in denen 25 Menschen eine erste Zuflucht in Deutschland finden. Der Helferkreis habe zu Beginn einigermaßen funktioniert, mittlerweile ist die Zahl derer, die regelmäßig mit anpacken, auf zwei geschrumpft: Geisenhofer und eine Mitstreiterin.

Was für sie aber noch viel schwerer wiegt: „Die Zusammenarbeit mit der Asylhilfe im Landratsamt ist streckenweise katastrophal. Anders kann ich das nicht sagen.“ Sie berichtet etwa von einem fest vereinbarten Termin in der Behörde, zu denen sie mit Asylsuchenden – aufwändig organisiert in ihrer Freizeit – nach Freising gefahren sei. Vor Ort hieß es dann lapidar, der zuständige Sachbearbeiter habe keine Zeit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Sogar bei Landrat Helmut Petz sei sie schon gewesen, habe ihr Leid wegen der nicht zufriedenstellenden Zusammenarbeit geklagt und um seine Unterstützung gebeten. „Mittlerweile kann ich nur noch müde lächeln, wenn ich von Menschen höre, wie erfüllend es ist, sich ehrenamtlich zu engagieren.“

Vom Landratsamt abgewürgt oder vertröstet

Egal mit welchem Thema sie im Landratsamt bei den zuständigen Sachbearbeitern vorspricht, oft werde man als Helfer abgewürgt oder vertröstet. Die Liste der Beispiele, die Geisenhofer anführt, ist lang: So sei es etwa ein „Riesenzirkus“ gewesen, bis die Flüchtlinge geimpft werden konnten. Die Behörde habe darauf bestanden, dass die Menschen sich im Impfzentrum anmelden oder zum Hausarzt – der keine Impfdosen zur Verfügung hatte – gehen sollen. „In bin damals bis zur Integrationsbeauftragten der Regierung von Oberbayern gegangen, weil ich in Freising nicht weitergekommen bin“, sagt sie.

Man werde hingehalten, als lästig empfunden und fühle sich als Helfer oft ziemlich hilflos. Zu Beginn der freiwilligen Arbeit mit Flüchtlingen habe sie noch gedacht, die Mitarbeiter in den Ämtern würden ihr mit Wertschätzung und Dankbarkeit gegenübertreten – angesichts der Arbeit, die man ihnen abnehme. „Ohne uns Ehrenamtliche würde doch die komplette Flüchtlingshilfe zusammenbrechen.“ Aber ein konstruktives Miteinander mit den Behörden sei die Ausnahme.

Und das Kakerlakenproblem? Das Landratsamt führt das tatsächlich auf das Verhalten der Bewohner zurück. „In Hohenkammer speziell sind einige Bewohner nicht gewillt, auf die in der Hausordnung normierten Regeln zu achten“, erklärt Pressesprecher Robert Stangl auf Anfrage. Auf die Lagerung von Essen in abgeschlossenen Schränken werde nicht geachtet. Immer wieder, betont Stangl, ermahnten die Mitarbeiterinnen des Landratsamtes die Bewohner, Essenreste in der Mülltonne zu entsorgen und nicht auf dem Boden stehen zu lassen – was nicht passiere. „Wir können nur immer wieder appellieren, in der Unterkunft möglichst darauf zu achten, dass es sauber ist, um Ungeziefer nicht anzulocken.“

Landratsamt verweist auf mehr Hygiene

Geisenhofer argumentiert, dass man das Problem lösen könnte, wenn Ritzen im Boden dichtgemacht würden. Das Landratsamt verneint das mit dem Hinweis, das Problem läge nicht an der Konstruktion der Unterkunft. Robert Stangl: „In einer anderen Gemeinde steht exakt die gleiche Unterkunft – und da gibt es keine Probleme, da dort streng auf Hygiene und Sauberkeit geachtet wird.“

Für Brigitte Geisenhofer jedenfalls steht fest, sich aus der Flüchtlingsarbeit zurückzuziehen und auch zu Beginn des nächsten Jahres ihr Amt als Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe zur Verfügung zu stellen. Ein Bewohner zeigte ihr ein Foto, das er nachts aufgenommen hatte. Man sieht das Gesicht seiner behinderten Tochter, auf dem Kakerlaken krabbeln.

Für Geisenhofer war das zu viel. Sie verfasste ein letztes Schreiben ans Amt, schilderte noch einmal die Problematik – und zog einen Schlussstrich unter ihr Engagement. „Ich habe mich mehr eingesetzt als mir gut getan hat – und die Behörden haben mich allein gelassen.“ Das Landratsamt bedauert, „dass Frau Geisenhofer ihr Engagement beenden möchte. Wir schätzen ihre Arbeit sehr.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.