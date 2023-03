Klein, aber fein: Hohenkammer hat fünf Millionen auf der hohen Kante

Von: Nico Bauer

An die fünf Millionen Euro hat Hohenkammer an Rücklagen. © Frank Hoermann/SVEN SIMON / IMAGO

Vor Hohenkammer liegt nur noch Hallbergmoos - wenn es zum die Steuerkraft geht. Doch jetzt ist auch eine enorme Kreisumlage fällig.

Hohenkammer - Über Hohenkammer steht nur noch Hallbergmoos: Die beschauliche Gemeinde aus dem Westen des Landkreises ist die Nummer zwei im Landkreis bei der Steuerkraft pro Einwohner. Deshalb war auch die (einstimmige) Verabschiedung des Haushalts 2023 ein schönes Ereignis für den Gemeinderat. Der Haushalt 2023 hat mit dem Gesamtvolumen von 12,9 Millionen Euro (Verwaltungshaushalt 10,2; Vermögenshaushalt: 2,7) den zweithöchsten Wert der Gemeindegeschichte und ist die Folge des Mega-Haushalts 2021 (Volumen 16,4 Millionen Euro).

Vor zwei Jahren klingelten die Kassen wochenlang, als die Gemeinde durch Steuer-Nachzahlungen auf den für Hohenkammer bis dahin unvorstellbaren Wert von 5,8 Millionen Euro Gewerbesteuer kam. Zwei Jahre später wird für die Megaeinnahme die Kreisumlage fällig – mit vier Millionen Euro (2022: 1,7 Mio).

Die Gemeinde Hohenkammer bekam aber auch nach dem großen Geldregen keinen Höhenflug. Einen Teil der Steuereinnahme 2021 fügte man den Rücklagen zu, um durch die Kreisumlage nicht in Schieflage zu kommen. Das ist auch der Grund, warum man heuer eine Million Euro vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt umbuchen muss.

Hohenkammer war einmal eine Schuldengemeinde

Die Supereinnahmen von 2021 sind zudem der Grund, dass man mit der Steuerkraft von 3087,85 Euro pro Einwohner Platz zwei im Landkreis Freising, Platz 20 in Oberbayern und Platz 40 im gesamten Freistaat Bayern belegt. „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, sagt Kämmerer Marco Unruh, „denn einige Gemeinderäte waren schon 2001 dabei, als wir die am meisten verschuldete Gemeinde des Landkreises waren.“ Vor 2021 lag die Gemeinde Hohenkammer immer bei gut einer Million Euro Gewerbesteuer und dann kam die Explosion. Nun pendelt man sich aber auf einem sehr hohen Niveau ein. 2022 hat man 3,1 Millionen Euro eingenommen und heuer erwartet die Gemeinde 3,3 Millionen Euro bei dieser wichtigen Einnahmequelle.

Die schuldenfreie Gemeinde kann heuer ihre wichtigsten Investitionen auch gut schultern. 425 000 Euro sind veranschlagt für den Bau des Hauses der Vereine und 340 000 Euro für den Neubau der Glonnbrücke bei Schlipps. Weitere Investitionen sind die Kanalsanierung Hohenkammer Süd (165 000 Euro), die Umgestaltung der Ortsmitte an der B13 (154 000), die Sanierung der Gemeindestraße von Eglhausen nach Schlipps (100 000), der Dirtpark (30 000) oder neue Geräte an den Spielplätzen (29 500).

Fünf Millionen auf der hohen Kante

Am besten zeigen die Werte und Erwartungen bei den Rücklagen, wie positiv sich die Gemeinde entwickelt. Anfang 2022 hatte man nach der großen Steuernachzahlung 5,3 Millionen Euro Rücklage, um 2023 die Kreisumlage bezahlen zu können. Zum 1. Januar 2023 hatte man noch fünf Millionen Euro Ersparnisse und die rechnerischen 3,8 Millionen Euro zum 1. Januar 2024 sind schon jetzt überholt. Wenn die finale Jahresrechnung für 2022 fertiggestellt ist, kommen sicher noch einmal 1,0 bis 1,5 Millionen Euro zu den Rücklagen dazu. Damit hat man dann wieder einen Stand um die fünf Millionen Euro auf der hohen Kante. Kaum eine Gemeinde im Landkreis – Hallbergmoos läuft außer Konkurrenz – kann so entspannt in die Zukunft schauen wie Hohenkammer. Das erklärt auch, warum das Zahlenwerk nach der Präsentation von Kämmerer Marco Unruh einstimmig verabschiedet wurde.