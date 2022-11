Lebendiger Adventskalender Hohenkammer: Neue Organisatoren verzweifelt gesucht

Von: Andrea Beschorner

Advent auf der Wies: Mit Masken genossen Kinder und Erwachsene im vergangenen Jahr den Zauber der Vorweihnachtszeit. © Archiv: Bauer

In Hohenkammer droht etwas Liebgewonnenes einfach zu verschwinden: der Lebendige Adventskalender. Nach 2017 steht die schöne Tradition nun schon zum zweiten Mal auf der Kippe.

Hohenkammer – Wenn am Sprichwort „Totgesagte leben länger“ etwas dran ist, dann wird sich spontan doch noch jemand finden und der Lebendige Adventskalender weiterbestehen – auch wenn es im Moment so gar nicht danach ausschaut. Erstmals im Januar 2017 hatte Ulrike Turek, die die Aktion 2011 aus der Taufe gehoben hatte, verkündet, dass sie die Organisation aus zeitlichen Gründen nicht mehr übernehmen kann. Damals war es Brigitte Geisenhofer, die sich spontan bereit erklärte, zu all ihren anderen ehrenamtlichen Aufgaben wie etwa Nachbarschafts- und Flüchtlingshilfe auch die Organisation des Adventskalenders federführend zu übernehmen.

Nun steht das beliebte Spektakel in der Vorweihnachtszeit erneut auf der Kippe. Wie berichtet, zieht sich Brigitte Geisenhofer aus ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten zurück. Sie hat das schon vor Wochen angekündigt, seither läuft die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger auf Hochtouren.

Vor allem Gemeinderätin Marina Brandstetter hat es sich auf die Fahnen geschrieben, jemanden für diese Aufgabe zu finden, hat bereits unzählige Menschen darauf angesprochen, einen Aufruf im Gemeindeblatt veröffentlicht, mit Vereinen Kontakt aufgenommen, sich bei den Elternbeiräten umgehört. Alles bislang ohne Erfolg. „Ich wurde freilich schon öfter gefragt, wieso ich’s denn nicht mache“, erzählt sie. Aber auch sie sei ehrenamtlich schon sehr eingebunden, eine weitere Aufgabe wäre ihr einfach zu viel.

Die Aufgabe sollten optimalerweise junge Eltern übernehmen

Das Traurige sei laut Marina Brandstetter, dass es überhaupt nicht daran scheitern würde, dass sich zu wenig an der Gestaltung des Kalenders beteiligen. Programmpunkte gebe es genügend. „Uns fehlt einfach dieser eine Mensch, der die Organisation in die Hand nimmt.“ Aktuell sieht es sogar danach aus, dass die Vereine, die neben den vielen Privatpersonen die Aktion bislang mit Leben erfüllt haben, ihre Programmpunkte beibehalten. Wie etwa die Feuerwehr, die auch heuer wieder die Glühweinnacht durchführen wird – eigentlich ein Türchen des beliebten Lebendigen Kalenders.

In Brandstetters Augen wäre es wichtig, „dass die Aufgabe am Ende bei den Jungen landet, schließlich sind es junge Eltern, die dort mit ihren Kindern hingehen“. Sie findet es „so schade“, dass sie bisher noch nicht den Richtigen angesprochen hat. Aber die Hoffnung hat sie noch nicht aufgegeben, dass sich quasi auf den letzten Drücker doch noch jemand findet. Und wenn da jemand ist, der dem ganzen eine völlig neue Handschrift geben will: „Es muss nicht so sein, wie in der Vergangenheit, es gibt viele Möglichkeiten, so etwas mit Leben zu füllen“, sagt auch Brigitte Geisenhofer.

Brigitte Geisenhofer würde mit Rat und Tat zur Seite stehen

Sie betont, gerne bereit zu sein, ihr wissen und auch ihre Unterstützung anzubieten. „Aber die Verantwortung dafür habe ich abgegeben.“ Der Appell der Initiatorin der vergangenen Jahre: „Wem der lebendige Advent in der Vergangenheit gefallen hat und ihn fortführen möchte, soll sich bitte bei mir melden.“ Erreichbar ist Geisenhofer unter Tel. (08166) 995757 oder per Mail an brigitte.geisenhofer@gmx.de.

„Wer in den vergangenen Jahren die vielen leuchtenden Kinderaugen miterleben durfte, der weiß, dass es unbeschreiblich schade wäre, wenn sich keiner findet, um diese Tradition fortzuführen“, sagt Marina Brandstetter und hofft auf ein kleines, vorgezogenes Weihnachtswunder.

