Liebeserklärung an den bayerischen Dialekt

Ein Experte der bairischen Sprache, der auch als Autor erfolgreich ist, ist nun der Einladung des Treffpunkts Kultur nach Schlipps gefolgt: Hans Rottmeir.

Schlipps – Eigentlich wollte Hans Rottmeir lediglich eine Familienchronik erstellen – für den Hausgebrauch quasi. Schnell wurde ihm dabei klar, dass mit den Namen und den Gesichtern seiner Ahnen auch die bayerische Sprache eng verbunden ist. Die familiären Nachforschungen zogen weite Kreise. Heute ist der Mann aus Weichs ein bekannter Experte der bairischen Sprache und erfolgreicher Autor – quasi ein Sprachenbotschafter.

Rottmeir hat drei Bücher geschrieben, mit denen er Erfolge feiert, war oft im Fernsehen zu sehen und füllte nun den Saal des Gasthauses Bail in Schlipps. Der Treffpunkt Kultur machte mit dieser Veranstaltung vielen Menschen eine große Freude. Hans Rottmeir war mit seinen Nachforschungen auch in den Gemeinden Hohenkammer und Allershausen aktiv. Seine Eltern, Hans und Wally Rottmeir, sind beim Schneider in Schlipps und beim Lehner in Oberkienberg aufgewachsen. Viele der Zuschauer kennen diese Personen und bekamen sie zu sehen mit diversen Videoaufnahmen. Hans Rottmeir hielt einen sehr kurzweiligen Vortrag über die bayerische Sprache, garnierte dies mit Witzen und Mundartvideos.

Er ging dabei bis zu den Anfängen unserer Erde zurück, als Gott zum Finale der Schöpfung jedem Menschen einen Dialekt gab, egal ob Berliner, Hamburger oder Schwabe. Nur der Bayer bekam nichts, aber auch da hatte Gott die pragmatische Lösung: „Dann redst hoit wia i…“ Damit war für ihn erklärt, dass in den meisten alten Aussprüchen Gott und der Teufel vorkommen. Wie bei der Geschichte über den Bayer, der keine Angst vor dem Teufel hatte: „I bin seit 35 Jahr’ mit deiner Schwester verheirat’.“

Der Referent warb darum, den bayerischen Dialekt auch über die Generationen hinweg weiterzupflegen. Er berichtete über die weißblaue Selbstironie, beispielsweise die Geschichte der Frau mit dem Kropf: „Nur der schönsten Kuh hängt man die Glocke um“.

Hans Rottmeirs Vortrag war eine mitreißende Liebeserklärung an die bayerische Sprache. Er redete ganz ruhig, sachlich und brachte sein Publikum zum Lachen. Und er erklärte dazu wissenschaftlich, dass der Bayer das normale A, das helle A und das dunkle A spricht. Deshalb unterscheide sich „batzn“ (jemand eine runterhauen) und „baatzn“ (Kinder spielen im Dreck) alleine durch die Aussprache des Vokals. Der Mundart-Experte stellte mit seinem Vortrag auch seine drei im Volk-Verlag erschienen Bücher vor. Diese heißen „A Hund bist fei scho“, „Bazi, Brezn, Breznsoizer“ und „Jetz gherst da Katz!“.

Der ehemalige, nun pensionierte Beamte der bayerischen Staatskanzlei ist heute ein Botschafter des Dialekts, der seit 2009 bei der UNESCO als gefährdet und schützenswert eingestuft wurde, und somit immer noch in weißblauer Mission unterwegs. Der Treffpunkt Kultur in Hohenkammer lädt jedes Jahr zu etwa zehn Veranstaltungen ein – mit dem Ziel, den Menschen in den verschiedensten Formen besondere Unterhaltung bieten zu können. Mit dem Besuch von Hans Rottmeir in der alten Heimat ist das einmal mehr grandios gelungen.