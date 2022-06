Liederhort Fidelitas Hohenkammer ist endlich zurück auf der Bühne

Teilen

Die alte und neue Vorstandschaft (v.l.) Bettina Geschke (1. Vorsitzende), Anita Bayerl (Schriftführerin), Detlef Copony (Ausschuss), Klaus Strobl (Kassier), Manfred Burghardt (Chorleiter/3. Vorsitzender), Agnes Burghardt (2. Vorsitzende). © Verein

Mit ein paar Monaten Verspätung fand die Jahreshauptversammlung des Liederhorts Fidelitas Hohenkammer statt. Mit Neuwahlen, bei denen man sich sehr einig war.

Hohenkammer - Seit Beginn der Abstandsregeln und der Suche nach geeigneten Proberäumen ist das Sportheim Hohenkammer auch zum Vereinsheim für den Liederhort geworden. Die kleine, aber nichtsdestotrotz konstruktive und gesellige Runde des Chors wurde von der Vereinsheim-Mannschaft auch diesmal wieder bestens versorgt. Die Versammlung überschattete die Sorge um kranke Vereinsmitglieder und die Erinnerung an die Verstorbenen, deren Abwesenheit bei solchen Anlässen besonders schmerzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Vorsitzende Bettina Geschke und Schriftführerin Anita Bayerl hatten dann aber doch auch Erfreuliches zu berichten: Trotz ausgefallener Konzerte und Lockdowns war der Chor 2021 aktiv geblieben, sei es bei Online-Treffen, beim sommerlichen Grillfest oder bei der Ehrenveranstaltung im Herbst. Chorleiter Manfred Burghardt freute sich, nach dem „kürzesten Jahresrückblick seiner Chorleiteramtszeit“, neue Projekte ankündigen zu können: Am 8./9. Juli wird ein öffentlicher Chor-Workshop stattfinden, am 30. Oktober darf sich Hohenkammer wieder auf die traditionelle Liederhort-Matinee im Schloss freuen.

Bei den Neuwahlen wurden alle bisherigen Vorsitzenden in ihren Ämtern bestätigt: Kinderchorleiterin Ursula Joachim und Jugendvertreterin Carola Strobl wurden beide in Abwesenheit wiedergewählt, sie waren mit den NewKammern im Musical-Einsatz in Petershausen. (ft)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.