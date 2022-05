Maibaumstandort in Hohenkammer verzweifelt gesucht

Von: Nico Bauer

Klare Botschaft am Minimaibaum auf der Wiese vor der Kirche. Foto: Bauer © Bauer

Wohin mit dem Maibaum in Hohenkammer? Der Gemeinderat tut sich schwer, diese Frage zu beantworten - und vertagte wieder.

Hohenkammer – Die Gemeinderäte in Hohenkammer tun sich schwer mit der Entscheidung über den künftigen Standort des Maibaums. Das Gremium will in der Ortsmitte bleiben, vertagte die genaue Festlegung aber erst noch einmal auf den Herbst. Die Suche nach einem neuen Standort wurde notwendig, weil die Gemeinde derzeit auf Höhe des Wohn- und Geschäftshauses zwei neue, sichere und barrierefreie Bushaltestellen baut. Dafür musste unter anderem das Maibaum-Fundament weichen.

Die Gemeindeverwaltung kam bei der Suche nach einem neuen Platz zu drei möglichen Orten: die Wiese in der Ortsmitte, vor dem künftigen Haus der Vereine am Sportgelände oder dem Kreisverkehr vor dem Haupteingang von Grundschule und Mehrzweckhalle. Zumindest ist man sich schon mal einig darüber, was man nicht möchte. Das sind die abseits des Zentrums gelegene Flächen an der Schule oder dem Haus der Vereine. Diese Bereiche sind nahe der Glonn tiefer gelegen und damit wäre auch der größte Maibaum aus der Ferne nicht zu sehen. Für Brigitte Ingold war es ein schrecklicher Gedanke, „wenn man hier durchs Dorf fährt und den Maibaum suchen muss“.

Auch Marina Brandstetter berichtete, dass sie niemanden kenne, der im Ort diesen Standortwechsel wünsche. Also bleibt die Wiese gegenüber dem bisherigen Standort. Dort stand einst das Gasthaus „Zur Post“. Aktuell geplant ist von der Gemeinde an der Stelle nichts. Alexander Stampfl warnte dennoch davor, dass die Planung und der Bau eines Maibaumfundaments einen mittleren fünfstelligen Betrag koste. Sollte auf der Wiese etwas gebaut werden und man alles zurückbauen müssen, sei das Geld zum Fenster rausgeworfen.

Eine Option könnte sein, den Maibaum am Rand der Wiese bei den neu gebauten Parkplätzen entlang der Friedhofsmauer anzusiedeln. Bürgermeister Mario Berti sagte auch, dass die Genehmigung für einen Maibaum entlang der Bundesstraße immer schwieriger werde. Das wiederum ließ Alexander Stampfl nicht gelten: „In Fahrenzhausen sperren sie die B 13 jahrelang. Dann sollte das bei uns auch gelingen, die Straße an einem Feiertag ein paar Stunden zu sperren.“

Die Wiese in der Ortsmitte ist der Favorit für den Maibaum, nur die konkrete Festlegung wurde vertagt. Zwischenzeitlich wurde der Vorschlag von Alois Hummel diskutiert, den Maibaum doch im Pfarrgarten aufzustellen. Damit wäre man etwas von der Bundesstraße entfernt. Hier warnte die Verwaltung, dass eine solche Einrichtung auf einem nicht der Gemeinde gehörenden Grundstück rechtlich ziemlich problematisch wäre. Man bräuchte mindestens eine Grunddienstbarkeit der Kirche. „Die Kirche könnte da auch etwas für die Gemeinschaft tun“, sagte Hummel. Sein Vorschlag wurde als interessant bewertet, aber letztlich auch schwer bis unmöglich umsetzbar. Da der Gemeinderat nicht den Zeitdruck für eine schnelle Entscheidung sieht, hat er die Festlegung des neuen Standortes auf Herbst verschoben.

