Mehr Platz für das „Haus der Vereine“ in Hohenkammer

Von: Nico Bauer

Am Wall neben dem bestehenden Spielplatz und wenige Meter vom Vereinsheim mit der dortigen Gastronomie entfernt soll das Haus der Vereine in Hohenkammer gebaut werden. © Bauer

Das Haus der Vereine in Hohenkammer wird nun noch größer. Der Gemeinderat stimmte einem vergrößerten Umgriff zu.

Hohenkammer – In Hohenkammer fehlen den Vereinen Räume in verschiedenen Formen, und die sollen angrenzend an das Sportgelände realisiert werden. Für das Bauprojekt wurde nun der Umgriff des Bebauungsplans „Haus der Begegnung, Kunst, Kultur und Vereine“ noch einmal vergrößert, um sich für die Planungen mehr Spielraum zu geben. Die Fläche des Bebauungsplans und der nun angestoßenen Änderung des Flächennutzungsplans umfasst jetzt 5500 Quadratmeter. So könnten nun die Ausgleichsflächen für den Neubau direkt in dem Bebauungsplangebiet untergebracht werden.

Gemeinde-Geschäftsführer Marco Unruh berichtete dem Gemeinderat, dass die Kommune erste Gutachten in Auftrag gegeben habe und diese im Herbst vorliegen werden. Bis dahin erarbeitet dann auch das Landshuter Planungsbüro einen ersten Entwurf des Bebauungsplans, bei dem das Gebäude mit Maßen und Höhe ein Gesicht bekommen soll.

Infoveranstaltung im Herbst anvisiert

2. Bürgermeister Michael Loy, der die Sitzung leitete, betonte noch einmal, dass die Gemeinde Hohenkammer mit dem ersten Verfahrensschritt zusätzlich zu der rechtlich vorgeschriebenen Auslegung auch eine Bürgerinformationsveranstaltung abhalten werde. Marco Unruh schätzte vorsichtig, dass diese Projektvorstellung im Oktober oder November erfolgen könne. Zuletzt bei der Bürgerversammlung hatte sich ein Anlieger beschwert, dass über die Köpfe der Nachbarn hinweg geplant werde.

Gertraud Wagatha sprach dazu die Sorge vieler Eltern an, was mit dem derzeitigen Kinderspielplatz passiere, der auf der Fläche des Bebauungsplans liege. Auch dazu dürfte die Gemeinde bei der Bürgerinformationsveranstaltung Aussagen treffen.

