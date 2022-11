Mittagsbetreuung Hohenkammer beinahe vom Tisch gefegt

Wenig begeistert von dem Vorschlag das Ja zur Mittagsbetreuung zu revidieren, waren die Eltern aus Hohenkammer. © Fischer

In Hohenkammer eine Mittagsbetreuung einzurichten ist längst beschlossene Sache. An der Umsetzung hapert es aber noch. Jetzt zieht man erneut eine Containerlösung in Betracht.

Hohenkammer – Der Bedarf ist da, der Wille scheint auch vorhanden. Dennoch stand die Einrichtung einer Mittagsbetreuung jetzt im Gemeinderat auf der Kippe. Denn an der Grundschule, wie zuletzt angedacht, ist es nicht möglich. Schulleiterin Sigrid Baumgartner erklärte, die Klassenzimmer seien „dafür nicht geeignet“, weil man keine Möglichkeit habe, die Kinder zu den gefragten Zeiten zu betreuen.

Mittagsbetreuung im Klassenzimmer pädagogisch nicht sinnvoll

„Im pädagogischen Sinne, ist das nicht zu befürworten“, sagte Baumgartner. Aus Sicht der Verwaltung fehlt es also am Platz, um den aus dem vergangenen September gefassten Beschluss in die Tat umzusetzen. Das machte Geschäftsleiter Marco Unruh unmissverständlich deutlich. Michael Loy (Bürgervereinigung) sprach sich unter den gegebenen Umständen dafür aus, besagten Beschluss einzukassieren. „Wir haben alles geprüft, nach Möglichkeiten gesucht, aber das Optimale nicht gefunden“, argumentierte der 3. Bürgermeister. Er spielte damit nicht zuletzt auf eine Containerlösung im Bereich der Schule an, die man wegen Überschwemmungsgefahr seitens der Glonn aber wieder verworfen hatte. Loy stellte den Antrag, besagten Beschluss aufzuheben.

Sehr zum Leidwesen der zahlreichen Eltern auf den Besucherrängen, die die Debatte aufmerksam verfolgten. Bürgermeister Mario Berti bat indes um Geduld. Er schlug vor, den Bau des Hauses der Vereine oder einen Schulanbau abzuwarten. „Dann haben wir eine Superlösung für die Zukunft“, urteilte Berti. Unterdessen verwies er auf den Hort im Haus des Kindes. Dort müssen die Kinder allerdings bis drei Uhr nachmittags bleiben, was aus Elternsicht wiederum nicht zielführend ist. Einer Umfrage zufolge wäre eine Mittagsbetreuung zwischen Schulschluss um 11.15 bis 13 Uhr ideal. Aktuell würden circa zwanzig Kinder für eine derartige Mittagsbetreuung in Frage kommen.

Vehement gegen die Aufhebung des Beschlusses sprachen sich etwa Gertraud Wagatha (CSU) und Marina Brandstetter (Bürgervereinigung) aus. Wagatha gab zu bedenken, „dass das Problem damit nicht erledigt ist.“ Brandstetter stellte klar: „Aber wir brauchen jetzt etwas.“ Sie schlug vor, „das mit den Containern doch noch einmal zu überprüfen“.

Eine Idee, die Alexander Stampfl (CSU) prompt aufgriff. Er sehe im südwestlichen Bereich der Schule durchaus eine Möglichkeit, erklärte Stampfl. Unruh hielt dem entgegen, dass es dafür eines Architekten, einer Baugenehmigung sowie eines Strom- und Wasseranschlusses bedürfe. Stampfl beharrte unabhängig davon auf neuerliche Prüfung einer Containerlösung. Am Ende wurde der Antrag von Loy, den Mittagsbetreuungsbeschluss zu kippen, mit 8:5 Stimmen abgelehnt. Dem Vorschlag von Stampfl stimmte der Gemeinderat mit 11:2 zu. Auch Berti votierte dafür. Womit sich auch die Stimmung auf den Besucherrängen wieder deutlich aufhellte.

Alexander Fischer

