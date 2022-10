Mittagsbetreuung in Hohenkammer: „Wenn, dann gescheit“

In Hohenkammer wird eine Mittagsbetreuung gebe. Und zwar in den Klassenzimmern. © Symbolbild: Uwe Anspach/dpa

Die Mittagsbetreuung in Hohenkammer soll kommen. Doch wo? Die Suche nach den Räumlichkeiten war knifflig. Dann gab es eine überraschende Lösung.

Hohenkammer - Grundsätzlich wollen die Gemeinderäte in Hohenkammer schon eine Mittagsbetreuung schaffen, um das Angebot für junge Familien zu erweitern. Nach einem harten Ringen um die 8:5-Grundsatzentscheidung gab es nun in der jüngsten Sitzung bei der Suche nach den Räumlichkeiten erneut eine turbulente Diskussion. Am Ende standen mehrere Ideen, aber die konkrete Lösung gibt es noch nicht. Wie schon bei der Grundsatzdebatte um die Einrichtung einer Mittagsbetreuung kämpfte vor allem Marina Brandstetter um einen Start der neuen Einrichtung im September 2023. Ihre Forderung, neben der Suche nach Räumlichkeiten parallel auch gleich ein pädagogisches Konzept zu erarbeiten und Personal anzuwerben, verhallte noch ungehört.

Der Bürgermeister will keinen Schnellschuss

Bürgermeister Mario Berti hatte sich bei der Grundsatzentscheidung mit Verweis auf den bestehenden Hort gegen die Mittagsbetreuung ausgesprochen, aber er fügte sich der Mehrheit und präsentierte dem Gemeinderat nun Ergebnisse der Raumsuche. Berti sagte aber auch, dass er einen Schnellschuss ablehnt: „Wenn wir etwas machen, dann was Gescheites.“ In der Diskussion kristallisierte sich heraus, dass die „gscheite“ Lösung der Bau des Hauses der Verein sein könne. Hier hat die Gemeinde die Möglichkeit, den Platz einer Mittagsbetreuung im Raumprogramm zu integrieren – und dieses Haus liegt auch nahe der Grundschule. Klar ist aber auch, dass dies nur die langfristige Lösung sein kann.

Knifflige Suche nach Räumlichkeiten

Recht turbulent war unterdessen das gemeinsame Überlegen bezüglich einer kurzfristigen Lösung, um bereits in knapp einem Jahr starten zu können. Gertraud Wagatha brachte das Sportheim des SV Hohenkammer ins Gespräch, weil man dort bereits die Infrastruktur – von Außenanlagen bis zu Toiletten – habe. Berti („Das ist eine Gaststätte und keine Mittagsbetreuung“) konnte sich eine solche Übergangslösung nicht vorstellen.

Diskutiert wurden auch Container im schulischen Umfeld, bei denen die möglichen Standorte wegen dem Glonn-Überschwemmungsgebiet rar sind. Brandstetter konnte sich Container neben dem Lager der Mehrzweckhalle vorstellen wie einen festen Schulanbau hin zur Pfarrer-Egger-Straße. Solche Maßnahmen würden viel Geld kosten und wurden als teure Schnellschüsse abgelehnt.

Im Klassenzimmer bleiben

Am Ende kam von Bernhard Königer ein Vorschlag, der Zustimmung von allen Seiten bekam: „Wir können doch die Kinder nach dem Schulende in ihren Klassenzimmern lassen. Dann braucht es keine Neubauten, sondern nur Personal für die Betreuung. Diese Option will die Gemeinde nun mit der Schulleitung besprechen. Diese Betreuung in den Klassenzimmern könnte eine Übergangslösung sein – bis zur Fertigstellung künftiger Räumlichkeiten im Haus der Vereine.

Nico Bauer

