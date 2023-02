Die „Seele des Ortsverbandes“ hört auf: Schriftführer der CSU Hohenkammer legt Amt nieder

Von: Nico Bauer

Reibungslose Vorstandswahl der CSU Hohenkammer: (v. l.) Christian Müller, Anja Berti, Alexander Stampfl, Bernhard Königer, Gerhard Leutschaft, Robert Pfleger und Otto Axmann. © Bauer

Der CSU-Ortsverband Hohenkammer hat seine Hausaufgaben gemacht und eine neue Vorstandschaft gewählt. Einzige Änderung war das Amtsende des langjährigen Schriftführers Otto Axmann.

Hohenkammer – Bei den Neuwahlen wurde Ortsvorsitzender Alexander Stampfl einstimmig in seinem Amt bestätigt. Auch der 2. Vorsitzende Gerhard Leutschaft sowie Kassier Christian Müller machen weiter. Dagegen verabschiedete sich Schriftführer Otto Axmann, der das Amt seit 2008 führte. „Er war mehr als nur der Schriftführer“, würdigte Alexander Stampfl die Verdienste seines Weggefährten, „er war die Seele unseres Ortsverbandes.“

Zu seiner Nachfolgerin wurde die bisherige Beisitzerin Veronika Katzbach gewählt. Als Digitalbeauftragte engagiert sich Anja Berti, die Gattin des Bürgermeisters Mario Berti. Weitere Beisitzer sind der bisherige Schriftführer Otto Axmann, Bernhard Königer und Robert Pfleger. Zudem wurden Bürgermeister Mario Berti, Altbürgermeister und Kreisrat Johann Stegmair, Vorsitzender Alexander Stampfl sowie Bernhard Königer als Delegierte für die Kreisversammlung bestimmt.

„Wir hatten wieder ein ungewöhnliches Jahr“, sagte der alte und neue Ortsvorsitzende Alexander Stampfl mit Blick auf den Ukraine-Krieg. „Schön langsam reicht es mit den ungewöhnlichen Jahren.“ Zuletzt in der Informationsveranstaltung für ein Windrad in der Gemeinde registrierte der Ortsvorsitzende aber auch ein Umdenken bei den Menschen: „Man akzeptiert wieder die Dinge, die wichtig sind.“ Durch die Sorgen um die Energieversorgung in Deutschland steige die Bereitschaft, die Energiegewinnung vor Ort zu akzeptieren.

Beim Bericht aus der Gemeinde zeigte sich Bürgermeister Mario Berti überrascht und erfreut, dass es Zustimmung zu zwei Windrädern im Westen der Gemeinde gebe. Er machte deutlich, dass die Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft Freising der richtige Weg sei, weil sich so die Gemeindebürger beteiligen und mit der Windenergie Geld verdienen könnten. „Die Leute wollen die Energiewende vorantreiben“, stellte der Bürgermeister fest.

„Wir müssen aufpassen, dass wir den Landkreis nicht an die Wand fahren“, sagte Altbürgermeister und Kreisrat Johann Stegmair. Er sieht mit Sorge, dass die Umlagekraft der Kommunen in gut 20 Jahren verdreifacht wurde, die Kreisumlage von 47,9 auf 49,9 Prozentpunkte angehoben werde – „und das Geld reicht immer noch nicht“. Angesichts großer Bauprojekte in den kommenden Jahren brauche es im Kreistag eine sparsamere Haushaltsführung, damit die Kommunen nicht in Schieflagen geraten.

Ehrung für treue Mitglieder: Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer (l.) und CSU-Ortsvorsitzender Alexander Stampfl (r.) ehrten (v. l.) Franz Heinrich und Christian Müller. © Bauer

Zwei Mitglieder geehrt

Im Rahmen der CSU-Jahreshauptversammlung wurden auch zwei Mitglieder geehrt: Franz Heinrich wurde ausgezeichnet für 45 Jahre Mitgliedschaft. Kassier Christian Müller gehört dem Ortsverband seit 20 Jahren an.

