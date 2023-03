Ohne die Blasmusik Hohenkammer „geht so gut wie nichts“

Jahreshauptversammlung

Es herrschte beim Rückblick der Blasmusik Hohenkammer auf das vergangene Jahr große Erleichterung. Der Verein hat Corona gut überstanden, ist zukunftsfähig aufgestellt.

Hohenkammer - Der musikalische Leiter Helmut Frank bekam im vergangenen Jahr mehrere Neuzugänge aus dem Jugendblasorchester, die im großen Ensemble der Erwachsenen schon gut mitgespielt haben. Frank ist mit dem Niveau der internen Zugänge höchst zufrieden und sagte, dass man sich jetzt die Zeit nehmen werde, um weiter zusammenzuwachsen. „Wir haben während Corona keinen Musiker verloren“, sagte Frank, „aber wir haben auch eine natürliche Fluktuation. Junge Aktive, die an anderen Orten studieren, stehen nur noch teilweise oder nicht mehr zur Verfügung. Deshalb muss man wieder neue Musiker für die verschiedenen Ensembles gewinnen.“

Bislang bildeten das Jugendblasorchester (Jubo) und das Jugendnachwuchsorchester (Juno) den Unterbau des Vereins. Heuer werden beide Gruppen zusammengeführt, damit man bei einzelnen Ausfällen nicht immer Ersatz für Auftritte suchen muss. Der Jugendbeauftragte Richard Mottinger berichtete von einer weiter sehr gut aufgestellte Jugend, die immer wieder Neuzugänge über die Musikschule Ampertal bekommt. Mottinger erklärte, dass die Jugendlichen nach der Coronapause heuer endlich wieder zu einem Probenwochenende verreisen können.

Bei den Erwachsenen berichtete Frank, dass ohne die Blasmusik in der Gemeinde so gut wie gar nichts gehe. Man werde für alle wichtigen Festivitäten und Events für die musikalische Umrahmung engagiert. Zudem hatte Susanne Hartmann, die in Hohenkammer lebende Bürgermeisterin von Fahrenzhausen, die Blasmusik zum dortigen Christkindlmarkt eingeladen. Für die Zukunft hat die Blasmusik bei den Erwachsenen zwei große Projekte ins Auge gefasst: Am 9. Juli wird man wie im Vorjahr im Freien bei der Schule ein Sommerkonzert geben, wenn das Wetter mitspielt. Dazu will Frank nach dem Corona-Aussetzen die Neujahrsserenade wiederbeleben.

Vorsitzender Alois Hummel ist stolz darauf, dass die Blasmusik mit derzeit 221 Mitgliedern der zweitgrößte Verein in der Gemeinde hinter dem Sportverein ist. Er freut sich auf das von der Gemeinde geplante Haus der Vereine, in dem die Blasmusik dann die Probenräume bekommt, die man eigentlich schon lange braucht.