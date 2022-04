Olympiasieger und Vize-Weltmeister helfen auf der Bikepark-Baustelle in Hohenkammer

Von: Nico Bauer

Bald geht’s los: Bauleiter Simon Moratz (l.) und Bürgermeister Mario Berti genießen auf der Abfahrtsrampe den Ausblick auf den Bikepark und die Ortschaft © Bauer

Es ist ein Leuchtturmprojekt: In Hohenkammer entsteht aktuell ein Bikepark für Jugendliche. Bei den Arbeiten helfen ein Jugendolympiasieger und ein Vizeweltmeister mit.

Hohenkammer – In der Gemeinde Hohenkammer gibt es schöne und liebevoll gepflegte Spielplätze, aber für die älteren Jugendlichen fehlte ein Treffpunkt außerhalb der Vereinsangebote. Deshalb baut man nun einen Bikepark mit einer Dirtline und einem Kids-Pumptrack, der Hand und Fuß hat. Dieser Tage entsteht nun der Bikepark, der ein Leuchtturmprojekt für den Landkreis Freising wird Beim Bau der Fahrradanlagen ist die Firma Radquartier ein Marktführer und hat auch Spitzenfahrer im Team. Bei der aktuellen Baustelle in Hohenkammer ist das der ehemalige Jugendolympiasieger und Ex-Profi Evan Brandes sowie der in Zolling lebende Simon Moratz. Er wurde bereits als BMX-Freestyler deutscher Vizemeister und Zehnter der Weltmeisterschaft. In Hohenkammer fungiert er als Bauleiter und betont, dass man eine spannende Anlage mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden habe.

Von der etwa vier Meter hoch gelegenen Abfahrtsrampe mit Blick auf das Ortszentrum mit Kirche gibt es drei Bahnen mit jeweils drei verschiedenen Elementen für die Überfahrt oder Sprünge. „Wer in die Richtung von ersten sportlichen Wettbewerben gehen möchte, der kann hier schon gut trainieren“, sagt Simon Moratz. Er selbst hat zu Hause im Garten eine Anlage, die mit der Größe und den Sprüngen noch einmal eine ganz andere Nummer ist. „Privat werde ich aber mit meinen Kindern öfters nach Hohenkammer fahren“, sagt der Bauleiter über den Bikepark. Das hat dann wiederum auch für die Gemeinde Vorteile: „Ich habe immer Schaufel und Rechen dabei, Und wenn ich auf der Anlage Löcher oder gefährliche Stellen sehe, dann bessere ich das schnell aus – alleine schon für die Sicherheit meiner Kinder.“

Für die nachhaltige Pflege der erdgebundenen Anlage werden von Beginn an die künftigen Nutzer eingebunden. Bei den Bauarbeiten haben nicht nur einheimische Jugendliche kräftig mit angepackt, sondern auch Tipps bekommen, wie man nach starken Regenfällen die Bahnen wartet und eventuelle Spurrinnen wieder glättet. Für den Unterhalt steht dann auch noch der gemeindliche Bauhof parat, wenn an den Erdbahnen mal etwas mehr zu tun ist.

Bikepark Hohenkammer: Es entsteht was Großes

Bürgermeister Mario Berti beobachtete mit viel Freude, welche Begeisterung die gemeindliche Investition von knapp 200 000 Euro ausgelöst hat. „Man sieht schon jetzt, dass das keine Anlage für einige wenige Jugendliche sein wird“, sagt Mario Berti. Zudem habe man im Gemeinderat nach langen Diskussionen auch den richtigen Standort gefunden, der in der Mitte der Ortschaft liegt – und doch ein Stück entfernt von Wohngebieten oder Straßen. In der direkten Nachbarschaft liegen eine Schreinerei und ein Feld, das für Wohnbebauung nicht mehr erschließbar ist. Diese Flächen sind eher für eine Schulerweiterung oder neue Sportanlagen langfristig denkbar.

Der Bürgermeister sieht die Eigenleistung der Kinder und Jugendlichen aber auch in einem anderen Blickwinkel als wichtig an: „Wenn man selbst etwas mit aufgebaut hat, dann behandelt man es besser.“ Der Rathauschef ist guter Dinge, dass die jungen Menschen aus der Gemeinde an ihrem künftigen Treffpunkt keine Vandalismusprobleme bekommen werden.

Nach der gemeinsamen Modellierung der Sprünge und Hügel gehen die Arbeiten am Bikepark Hohenkammer nun in die letzte Woche. Hier ist die Asphaltierung des Kids-Pumptrack noch vorgesehen. Dies ist eine wellige Runde, die eigentlich unendliche Nutzungsoptionen hat. Diese Bahn ist in erster Linie für Kinder und noch nicht so erfahrene Fahrer von BMX-Rädern oder Mountainbikes gedacht. Über den Pumptrack erarbeitet man sich quasi das Können, um dann mit den Dirtlines weitere Schritte zu gehen. Bauleiter Simon Moratz weist aber auch darauf hin, dass man die Pumptrack-Runde auch mit Inlinern oder Rollstühlen für Fahrspaß im hügeligen Gelände nutzen kann.

Ende der kommenden Woche könnte alles fertig sein, und dann steht nur noch die Abnahme der Anlage durch den TÜV an. Wenn dieses grüne Licht kommt, könnten die Kinder und Jugendlichen schon in einer Woche losfahren. Eine offizielle Einweihungsfeier der Gemeinde Hohenkammer soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben.

