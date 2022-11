Radweg nach Petershausen: Hohenkammer hat Pflicht getan

Von: Nico Bauer

Teilen

Beliebte Strecke: Der Radweg zwischen Hohenkammer und Herschenhofen wurde saniert. Um bis Petershausen fahren zu können, müsste nun die Nachbargemeinde aktiv werden. Doch da scheint Stillstand zu herrschen. © Bauer

Der Radlweg zwischen Hohenkammer und Herschenhofen wurde saniert. Jetzt wäre die Gemeinde Petershausen am Zug. Doch da herrscht Stillstand.

Hohenkammer – Die Fahrradfahrer in der Gemeinde Hohenkammer haben einen ihrer schönsten Wege wieder in einem erstklassigen Zustand zurückbekommen. Das Teilstück zwischen Hohenkammer und Herschenhofen wurde von der Gemeinde grundlegend erneuert und nun sollte man langfristig Ruhe haben. In den vergangenen Wochen gab es vermehrt Beschwerden von Radfahrern, dass der idyllische Weg entlang der Glonn bis Herschenhofen nach Regenfällen mit stehendem Wasser an mehreren schwer bis nahezu kaum passierbar ist. Die Gemeinde hat den Unterbau saniert und das Dachprofil des Wegs für den Abfluss von Niederschlagswasser erneuert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Radweg von Hohenkammer nach Herschenhofen ist der erste Teil einer Verbindung bis Petershausen, wo viele Hohenkammerer die S-Bahn nach München nehmen. Allerdings endet eine gute Fahrrad-Verbindung an der Gemeindegrenze. Radfahrer fahren von Herschenhofen nach Mittermarbach, das bereits zur Nachbargemeinde Petershausen gehört. Ab dort muss man die recht stark befahrene Gemeindeverbindungsstraße bis Petershausen nutzen.

Die Verlängerung des Radwegs müsste die Gemeinde Petershausen realisieren – aber dort scheint Stillstand zu herrschen. „In Petershausen eilt der durchgängige Radweg nach Hohenkammer nicht so sehr“, sagt Bürgermeister Mario Berti. Die Gemeindegrenze und damit auch die Landkreisgrenze Freising-Dachau dürfte damit wohl noch länger das vorläufige Ende des sicheren Radwegs sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.