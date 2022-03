Radwege in Hohenkammer bei Starkregen kaum nutzbar

Von: Nico Bauer

Teilen

Bei starkem Regen sind die Radwege in Hohenkammer nur eingeschränkt nutzbar. Symbolbild © Gabbert/dpa

Wenn es stark regnet, bilden sich auf den Radwegen in Hohenkammern tiefe Pfützen. Die Gemeinde will Abhilfe schaffen - und das Gespräch mit Allershausen suchen.

Hohenkammer – Die Benutzung der Radwege rund um Hohenkammer ist, immer wenn es stark regnet, keine vergnügenssteuerpflichtige Angelegenheit. Im Gemeinderat gab es deutliche Kritik an der einen oder anderen Stelle, die bei den Niederschlägen der vergangenen Wochen immer wieder schwer bis unmöglich zu passieren war. Gemeinderat Ernst Kauer sprach den Radweg von Hohenkammer nach Herschenhofen an, bei dem man den zum Teil tiefen Pfützen kaum ausweichen kann. „Mir tun Fußgänger und Frauen mit Kinderwägen echt leid“, sagte der Gemeinderat, „die müssen mitten durch den Dreck durchgehen.“

Radweg Hohenkammer - Bei Regen eher was für ein Standup-Paddel

Er bat die Gemeindeverwaltung, zeitnah den Bauhof zu dem Weg zu entsenden. Schließlich könne man an Regentagen die Stellen sehen, die zeitnah aufgekiest werden sollen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Friedrich Luginger dagegen sprach den Fuß- und Radweg von Hohenkammer nach Allershausen an. „Da kommt man am Besten mit einem Standup-Paddel voran“, witzelte der Gemeinderat. Luginger ist bewusst, dass der Großteil des Weges auf Grund der Nachbargemeinde liege, aber deshalb sollte man zeitnah das Gespräch mit den Kollegen in Allershausen suchen. Den Anruf in der Nachbarschaft sagte Mario Berti auch zu.

Marterl muss saniert werden

Eine Anfrage, die das Marterl im Kirchweg betrifft, hatte Susanne Hartmann. „Dem Jesus faulen dort die Füße weg“, sagte die Gemeinderätin. Man müsse sich Gedanken machen, das Kreuz auf dem öffentlichen Grund in der Nachbarschaft des Rathauses wieder etwas zu sanieren und aufzuhübschen. Auch das werden sich die gemeindlichen Mitarbeiter in den nächsten Tagen einmal ansehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.