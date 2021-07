Rektorin Fannasch verlässt Grundschule Hohenkammer: „Werde mit warmem Herz an diese acht Jahre zurückdenken“

Zum Abschied legten sich die Kinder ins Zeug

Von Nico Bauer schließen

Elke Fannasch, Rektorin in Hohenkammer, wechselt an die Grundschule Unterschleißheim. Ein bewegender Abschied.

Hohenkammer - Es war deutlich zu spüren, wie wichtig es Lehrern und Kindern war, die beliebte und verdiente Rektorin würdig und durch das ganz große Tor zu verabschieden. Die Buchstaben des Spruchbandes „Auf Wiedersehen Frau Fannasch“ versahen die Schülerinnen und Schüler mit vielen Wünschen für die Zukunft – von „Erfolg beim Anbau an die Schule“ über „Hilfsbereite Hausmeister“ bis zu „Apfelkuchen im Lehrerzimmer“. Singend und dichtend verabschiedeten Lehrer und Schüler die Leiterin und machten immer wieder deutlich, dass Elke Fannasch seit 2013 in ihren acht Jahren an der Schule viel geprägt hat. Fannasch stand an der Spitze bei der Schaffung einer flexiblen Grundschule. Mit der Rektorin wurde die Digitalisierung auch schnell umgesetzt. „Vielseitig, kompromissbereit und kinderlieb“ – so charakterisierte Bürgermeister Mario Berti die Rektorin.

„In Hohenkammer ist die Welt noch beschaulich und klein, brave Kinder und nette Lehrer sagt man“, sangen Lehrer und Schüler. Über die Rektorin sagt man, dass sie nach ihrer Zeit als Konrektorin im benachbarten Fahrenzhausen die Schule in Hohenkammer schnell zum Positiven weiterentwickelt und die Herzen der Schulfamilie schnell erobert hat. „Deine Tür stand immer offen“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Cornelia Firlus. „Die Michael-Ende-Grundschule in Unterschleißheim darf sich glücklich schätzen, dass wir dich ziehen lassen.“ Sie bedankte sich im Namen der Lehrerschaft für den „stets wertschätzenden und freundlichen“ Umgang sowie „die anschaulich gestalteten Hinweisschilder“.

+ Bürgermeister Mario Berti bedankte sich bei Elke Fannasch für ihr Engagement an der Grundschule Hohenkammer. © Nico Bauer

Neben den freundlichen Worten zum Abschied wurde die scheidende Schulleiterin noch mit Geschenken überhäuft. So bekam sie in einer Notfallbox für den neuen Arbeitsplatz die Grundausstattung für künftige Schilder, die Backmischung für den Antrittskuchen, alkoholfreien Hugo und koffeinfreien Kaffee. „Es ist schon gemein, alle meine Schandtaten so öffentlich zu machen“, sagte die breit grinsende Schulleiterin. Elke Fannasch bedankte sich für „dieses besondere Zeichen der Wertschätzung“ und dafür, „dass man meinen manchmal unkonventionellen Führungsstil ertragen hat“. Ihre Leidenschaft war es, auch als Führungskraft noch Lehrerin zu sein und den Kindern etwas beizubringen. „Ich bin dankbar für die vielen Kinder, die ich hier unterrichten durfte“, sagte die Rektorin. „Ich werde immer mit warmem Herzen an diese acht Jahre zurückdenken.“

Zum großen Finale warteten dann alle Kinder auf dem Pausenhof, um sich noch einmal zu verabschieden. Die neue Rektorin Sigrid Baumgartner, die bislang Konrektorin in Pfaffenhofen war, sah schon einmal ihre neue, herzliche Schulfamilie.

