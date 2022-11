Schlipps, die stabile Ortsteilwehr

Von: Nico Bauer

Großer Ehrungstag: Nach zwei Jahren Pandemie hatte die Feuerwehr Schlipps einiges aufzuholen. © Bauer

Volles Haus im Gasthaus Bail. Nahezu komplett war die Feuerwehr Schlipps zur Jahreshauptversammlung versammelt. Eine wichtige Frage wurde dabei geklärt.

Hohenkammer/Schlipps - Bei der Wahl ging diesmal eine Ära zu Ende, weil Kassier Hermann Sailer nicht mehr antrat. 19 Jahre lang hatte er den Posten inne, und deshalb sagte er, „dass jetzt einmal ein Jüngerer das Amt übernehmen soll“. Vereinschef Jürgen Geier sagte auch, dass er bis zwei Tage vor der Versammlung noch die Hoffnung hatte, den beliebten und zuverlässigen Kassier zum Weitermachen überreden zu können. In der Versammlung stellten sich mit Oliver Seibold-Benjak und Johanna Malle gleich zwei Feuerwehr-Mitglieder zur Wahl für den Kassier. Mit 35 Stimmen wurde Johanna Malle in schriftlicher Abstimmung gewählt. Ihr Gegenkandidat bekam acht Stimmen und später das Amt des Kassenprüfers übertragen. Bei der zweiten Wahl wurde Schriftführer Erwin Kißlinger in seinem Amt bestätigt.

554 geleistete Stunden und elf Einsätze

Kommandant und 1. Vorsitzender Jürgen Geier berichtete von einem eher ruhigen Jahr mit elf Einsätzen und 554 geleisteten Stunden. Brandalarme hatte man diesmal keine, aber drei technische Hilfeleistungen sowie fünf Fehlalarme. Insgesamt leistete die Feuerwehr mit ihren 39 Aktiven sowie fünf Jugendlichen 1607 Stunden. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr (1930 Stunden), wobei der Brand des Penny-Markts in Allershausen Hauptgrund für den Unterschied ist. Zu den 1607 Stunden der Aktiven kommen noch einmal 136 geleistete Stunden im Feuerwehrverein.

Personell hat man weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen. Größter Wunsch des Kommandanten ist es, dass in der Jugendgruppe wieder neuer Schwung dazu kommt, um die Stärke der Ortsfeuerwehr dauerhaft zu sichern. Zudem berichtete Kommandant Geier, dass man in den vergangenen Tagen die neuen Helme geliefert bekommen hat. Sein Wunsch ist es, dass im kommenden Jahr auch die in die Jahre gekommene Einsatzkleidung ausgetauscht werden soll.

Wohin mit dem Einsatzfahrzeug während der Brückensanierung?

Eine wichtige Frage für die Feuerwehr ist die Unterbringung des Feuerwehr-Autos, wenn demnächst die marode Glonnbrücke durch einen Neubau ersetzt wird. Die Feuerwehr befindet sich auf der einen Seite der Brücke und die Ortschaft Schlipps auf der anderen Seite. Deshalb gibt es Überlegungen, wie in der Vergangenheit bei einer Brückensperrung das Fahrzeug auf dem Bauernhof von Erwin Kißlinger unterzustellen. So kann man ungehindert von Baustellenfahrzeugen schnell und sicher ausrücken.

Ehrungen für langjährige Treue zur FFW Schlipps

40 Jahre: Johann Stegmair; 30 Jahre: Dylan Maitland, Erwin Darnhofer, Gerd Kuffer, Christian Friedrich, Erwin Kißlinger; 25 Jahre: Johannes Neumair; 20 Jahre: Sebastian Huber, Johannes Stegmair, Stefan Dick, Barbara Hendl; 10 Jahre: Andreas Limmer, Melanie Lechner, Stefanie Geier, Thomas Geier, Felix Kuffer, Johanna Malle, Christian Riesch.