Schlosskoch hat den zweiten Stern im Visier

Sternekoch Florian Vogel vom Schlossrestaurant Camers in Hohenkammer hat schon wieder eine Auszeichnung für sein Können abgeräumt. Er ist nun offiziell einer der 50 besten Köche Deutschlands.

Hohenkammer – Der eine oder andere Promi-Koch in Deutschland hat seine eigene Fernsehsendung. Florian Vogel (37) hat das nicht, aber er hat dafür „sein“ Schloss. Der junge Chefkoch des Restaurants Camers im Schloss Hohenkammer spielt mit seinen Auszeichnungen schon lange in der Liga der Größten mit und bekam das jüngst auch bestätigt durch die Aufnahme in die Top 50 der deutschen Köche. Das Camers bekam von dem prestigeträchtigen Schlemmeratlas der Busche Verlagsgruppe bereits drei Kochlöffel verliehen, und nun folgte die Nennung unter 50 Restaurants, die ohne eine Reihenfolge zu den besten in Deutschland ernannt wurden.

Der junge Chefkoch Florian Vogel bekam dafür neben einer Urkunde auch eine neue weiße Kochjacke verliehen. Für das Interview mit dem FT hat er sie kurz angezogen. In der Küche wird er sie aber nicht tragen: „Diese Jacke sehe ich als eine Trophäe, die mich mit Stolz und Ehrfurcht erfüllt.“ Die Jacke ist eine von zahlreichen Auszeichnungen, die Vogel schon bekommen hat. Zur Gewohnheit werden diese Komplimente, wie er sie nennt, jedoch nie. Die neue Jacke als Koch in den Top 50 ist für den ambitionierten Küchenchef mit seiner internationalen, kreativen Karte nur ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, nämlich nach vorne.

+ Hinter dicken Schlossmauern passiert kulinarisch Großartiges. Der Chefkoch des Schlossrestaurants Camers heimst eine Auszeichnung nach der anderen ein. © Bauer

„Wir arbeiten an allen Stellschrauben, um uns zu verbessern und das Ambiente des Restaurants für die Gäste noch angenehmer zu gestalten“, sagt Vogel.

Mit Blick auf die Auszeichnungen hat er schon das Ziel vor Augen, beim Guide Michelin einen zweiten Stern zu bekommen. Dieser bekannte Restaurantführer wird heuer nicht im November/Dezember veröffentlicht, sondern entgegen der der Gewohnheiten erst Ende Februar. „Ich gehe davon aus, dass ich dort meinen Stern verteidige“, sagt Vogel, „und mittelfristig streben wir mit dem Camers den zweiten Stern an.“

Für diese anvisierte Anhebung der Bewertung wurde unter anderem schon das Team in der Küche verstärkt und die Weinkarte ausgebaut. Die Stärke des jungen Chefkochs ist seine Ruhe und auch der klare Gedanke, wohin der Weg führen soll. Er weiß, was er will und er weiß, was er tut. Das Camers wird bei den diversen Auszeichnungen vom Michelin-Stern über die Varta-Diamanten bis zu den Schlemmer-Kochlöffeln immer wieder gelobt für die Frische der Speisen und die ausgesuchte Qualität. Ein großer Teil der Zutaten stammt auch aus der direkten Nachbarschaft vom Gut Eichethof, das seit Jahrhunderten zum Schloss gehört. In den Genüssen des Camers steckt auch viel Qualität made in Hohenkammer. Florian Vogel ist mit dem Camers längst ein Besuchermagnet, der den Namen Hohenkammers in ganz Südbayern bekannt macht.

Die Gäste kommen aus München, Ingolstadt, Augsburg oder Regensburg, um im Schloss zu dinieren oder bei einem Traumsommer wie dieses Jahr das besondere Ambiente des Schloss-Innenhofes zu genießen. Dabei ist dem Koch wichtig, nie die Bodenhaftung zu verlieren.

„Man kann jederzeit auch in Jeans und Poloshirt zu uns ins Camers kommen“, sagt Florian Vogel. Er definiert sich nicht über Vorschriften für die Gäste und Fernsehpräsenz. Das hat er auch nicht nötig. Der Schlosskoch von Hohenkammer ist auch so in aller Munde.