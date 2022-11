Ford kracht in Betonmischer: Schwerverletzter bei Pelka in Autowrack eingeklemmt

Großeinsatz am frühen Morgen

Von Wolfgang Schnetz schließen

In einen Betonmischer krachte am Montag ein Fordfahrer (23) an der Kreuzung B 13/FS 24 bei Pelka (Hohenkammer). Der junge Mann wurde schwer verletzt.

Hohenkammer - Großeinsatz der Rettungskräfte bei Pelka (Hohenkammer): Der 23-jährige Fahrer eines Ford wollte am Montag gegen 8 Uhr laut Polizei an der Kreuzung der B 13 mit der Kreisstraße 24 nach links abbiegen und hatte dabei nach ersten Erkenntnissen der PI Freising einen entgegenkommenden Betonmischer übersehen. Der Pkw krachte in den Lkw. Dabei wurde der junge Fordfahrer im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Hubschrauber landet

Der 23-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Neben dem Rettungsdienst war ein Großaufgebot von Feuerwehrkräften am Einsatzort. Die Kreuzung musste im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Am Ford entstand Totalschaden.