Staatskanzleichef Florian Herrmann besucht CSU Hohenkammer: Vom Talkshow-Minister zur Gas-Frage

Deutliche Worte im Gasthaus Bail

Staatskanzleichef Florian Herrmann füllte den Raum des Gasthauses Bail in Schlipps bis auf den letzten Platz, als er einer Einladung der CSU Hohenkammer folgte.

Hohenkammer - Bei der Corona-Pandemie stellte Florian Herrmann fest, dass die Bevölkerung weitestgehend die Maßnahmen in den vergangenen beiden Jahren mitgetragen hätte. „Unsere Angst war es, in Krankenhäusern eine Situation wie in Bergamo zu bekommen“, sagte der CSU-Kreischef. Er stellte auch selbstkritisch fest, dass ergriffene Maßnahmen positive wie negative Folgen hatten. So verhinderte der Fernunterricht der Schulen zwar Kontakte und Ansteckungen – aber dem gegenüber stünden negative Folgen für die Kinder. Jetzt im Herbst wolle man nicht mehr zu derart radikalen Maßnahmen greifen. Herrmann wartet aber noch auf ein Konzept der Bundesregierung: „Die Ampel muss ihren Weg finden zwischen der FDP und Karl Lauterbach. Die einen wollen am liebsten gar nichts mehr machen und der andere hat den Sprung vom Talkshow-Gast zum Minister noch nicht geschafft.“

Das zweite große Thema bei Herrmanns Referat war der Bereich Energie, wo er den Freistaat bei den erneuerbaren Energien ganz gut aufgestellt sieht: In allen Energieerzeugungen bis auf die Windkraft („Da sind wir im Mittelfeld“) sei man deutschlandweit vorne, müsse aber zulegen. Der Staatskanzleichef redete um die Gas-Frage nicht groß herum: „Die russische Gasleitung wird am 11. Juli für eine zehntägige Wartung heruntergefahren. Wenn dann nicht mehr angeschaltet wird, haben wir relativ schnell ein relativ großes Problem.“ Für Herrmann ist es aus bayerischer Sicht wichtig, dass bei einem für den Freistaat wichtigen Gasspeicher in Österreich mit Verträgen verhindert werden müsse, dass das Nachbarland diesen im Ernstfall beschlagnahmen kann.

Zuhörer-Sorgen: „Schleierhafte“ Privatisierung von Gasspeichern und ein Blackout

Nach dem Vortrag des prominenten Gastes zeigte eine emotionale Diskussion die Sorgen der Menschen. Ein Bürger fragte beispielsweise, „wie man Gasspeicher privatisieren konnte. Das ist mir schleierhaft“. Florian Herrmann konnte nur mutmaßen, dass die Politik immer davon ausging, alles werde wie gewohnt weiterlaufen: „Selbst im kältesten Kalten Krieg lief immer die Gaslieferung.“ Ein anderer Zuhörer äußerte massive Sorgen, dass in Deutschland ein flächendeckender Energie-Blackout nur eine Frage der Zeit sei.

Diskussion über ländliche Infrastruktur bei Mobilfunk oder Internet

Intensiv diskutiert wurde auch die ländliche Infrastruktur bei Mobilfunk oder Internet, wo der Ruf nach staatlicher Initiative laut wurde. „Es ist klar, dass die Telekom nicht wirtschaftlich Leitungen in kleine Siedlungen legen kann, zumal es im Gegensatz zur Wasserversorgung keine Anschlusspflicht gibt“, sagte Herrmann. Der Freistaat habe hohe Förderungen angesetzt, wenn Gemeinden wie Hohenkammer die Versorgung ausschreiben.

Da meldete sich auch der Altbürgermeister zu Wort

Bei der Kritik zum Busnetz der äußersten Freisinger Gemeinde („Unser Problem zwischen Hohenkammer und Petershausen ist die Landkreisgrenze“) meldete sich dann Altbürgermeister Johann Stegmair zu Wort: 20 Jahre habe er für Verbesserungen gekämpft, die nun im Fahrplan erreicht wurden. Stegmair sagte auch, dass die Busse von Petershausen über Hohenkammer und Fahrenzhausen nach Unterschleißheim oft leer oder nur dünn besetzt fahren.