„Liebe, Glück und Gottvertrauen“: Theater Schlipps feiert mit neuer Regisseurin Wahnsinnserfolg

Von: Nico Bauer

Buntes Treiben im Hotel Lechner: (v. l.) Alexandra Goder, Kilian Fetsch, Franziska Pflügler, Stefanie Geier und Melanie Lechner. FotoS: Bauer © Bauer

Für die Theatergruppe der Landjugend Schlipps hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Regisseurin Melanie Lechner wagte man sich mit „Liebe, Glück und Gottvertrauen“ an eine Herausforderung heran.

Hohenkammer/Schlipps - Die Witwe Monika Lechner (Melanie Lechner) betreibt zusammen mit ihrer Hausperle Walli (Franziska Pflügler) ziemlich chaotisch eine Pension. Das Mädchen für Alles hatte Jahre zuvor ein Schweigegelübde abgelegt, spricht kein Wort und kommuniziert deshalb gestenreich. Sie ist der Star des Abends, der Publikumsliebling und Action-Garant. Franziska Pflügler lieferte eine Meisterleistung ab, denn die stumme Show ist um ein Vielfaches schwieriger als der komplizierteste Text-Monolog. Die heimliche Nummer Eins erzieht neben der Arbeit den Lechner-Sohn (Kilian Fetsch), warnt vor dessen schwieriger Freundin (Alexandra Goder) und hat auch sonst alles im Griff. Teil des bunten Treibens sind weiter Stammgast Manfred Baierl (Josef Rattenhuber), Postbote Gustl (Lukas Lechner) und zwei Hotelgäste (Stefanie Geier, Philipp Friedrich).

Mit Lukas Lechner, Philipp Friedrich und Kilian Fetsch sind unter den acht Schauspielern gleich drei Neulinge. Auch dieser interne Bühnen-Nachwuchs zeigt, dass die Landjugend sehr gut durch die Coronajahre gekommen ist. Den Verein hatte die Pandemie auch ziemlich geärgert, weil man im Vorjahr zwei der vier Vorstellungen wegen einem positiv getesteten Schauspieler absagen musste.

Heuer spielte Corona bei den Vorbereitungen des Theaters im Saal vom Gasthaus Bail keine Rolle mehr. Und es ist auch das Jahr eins nach der Vereinslegende Fred Kopp. Im vergangenen Jahr verabschiedete sich der Regisseur, und seine Nachfolgerin wurde Tausendsassa Melanie Lachner. Sie übernahm die Regie und dazu selbst eine der Hauptrollen. „Ich glaube der Fred Kopp ist ganz zufrieden mit mir als Nachfolgerin“, sagt Melanie Lechner nicht ohne Stolz. Sie hat schon als Kind bei den Proben zugesehen und spielt seit zehn Jahren mit. „Theater ist meine Leidenschaft“, sagt Lechner. Sie macht auch deutlich, dass der Verein ihr den Start leicht gemacht habe: „Wir haben eine super Truppe auf und hinter der Bühne.“ Alle miteinander hätten ein sehr herausforderndes Stück gut umgesetzt, „weil es diesmal sehr viele spielerisch anspruchsvolle Elemente beinhaltete“. Franziska Pflügler habe die stumme Walli super umgesetzt.

Wer einen schönen Theaterabend in Schlipps genießen möchte, hat am kommenden Wochenende noch zweimal die Gelegenheit. Die Aufführungen drei und vier gibt es am Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse jeweils eine Stunde vor dem Aufführungsbeginn.

